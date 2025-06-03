Cònsol honorària del Regne Unit a Andorra
Fiona Dean: “La comunitat britànica a Andorra s’està rejovenint”
La cònsol honorària del Regne Unit, Fiona Dean, deixarà el càrrec el pròxim 31 de desembre després de 17 anys. Dean va rebre el 2018 la medalla de l’orde de l’Imperi i ha viscut episodis transcendentals de la seva pàtria, com ara el Brexit.
Per què deixa el càrrec?
Perquè he arribat a l’edat de jubilació i és el moment de deixar-lo. Fa molts anys que faig aquesta feina i s’ha fet llarga i dura, compaginant-la amb el meu treball en diferents projectes empresarials.
Com valora la seva etapa?
La resumiria com a interessant. Entrar en un món diplomàtic i polític és difícil. Ha sigut interessant conèixer els gabinets i governs andorrans. La meva missió com a cònsol honorària ha estat cuidar el ciutadà britànic.
Ha assolit la seva missió?
Sí, he lluitat pel benestar dels ciutadans, he cobert les urgències i les coses que passen quan estan de vacances. El viatger se sent insegur i nosaltres l’hem cobert. A més, la comunitat residencial britànica s’està rejovenint amb l’arribada de gent més jove, tenim un voluntariat molt gran i treballem amb serveis socials per cuidar les persones més grans del nostre col·lectiu.
Com han estat les relacions diplomàtiques entre el Regne Unit i Andorra?
Les relacions entre els dos països són molt bones i han millorat molt amb el pas del temps. A més, el Principat sempre ha acollit molt bé la colònia britànica i estem disposats a entendre’ns sempre.
En la seva trajectòria, un dels episodis més complicats va ser el Brexit. Com el recorda?
En el meu cas no em va afectar i tampoc va incidir en els residents britànics del país. Els principals perjudicats van ser els viatgers, que si no comptaven amb una visa, permís d’estudis, treball o residència, tan sols podien estar 90 dies.
Quants residents britànics habiten actualment al país?
No et sabria dir una xifra exacta, però en un dels últims recomptes que vaig veure hi havia aproximadament unes 3.800 persones i la xifra està pujant cap amunt perquè cada cop som més.
Quines sol·licituds els demanen més els residents i els turistes?
El que més demanen són els tràmits administratius, com ajuda en papers, petició de passaports o com obtenir la residència al país... són algunes de les gestions que ens sol·liciten.
Quins reptes tindrà el seu relleu?
El futur successor o successora haurà de continuar assistint i ajudant el poble britànic. Cada cop hi ha més viatgers i més ciutadans britànics al país. Això em genera orgull.