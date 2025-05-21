Lingüistica
Carolina Bastida: “El llibre vol reivindicar la riquesa cultural d’Andorra”
Té 44 anys i va escriure el 2013 un llibre de llegendes tradicionals d’Andorra titulat Nou llegendes i ara ha escrit Serps, avets i huracans, amb el qual vol compartir les llegendes d’una diversitat de comunitats amb la presentació que es realitzarà avui, a les sis de la tarda, a la sala d’actes del centre cultural la Llacuna, a Andorra la Vella.
En què consisteix el llibre?
El llibre és un projecte que neix del servei de Joventut d’Andorra la Vella com una manera de celebrar la diversitat. El projecte és col·lectiu i jo he donat forma a les històries de 16 llegendes de tradició popular en què han participat 16 associacions que van aportar un relat, i li he donat estil i coherència.
Com ha estat el procés d’elaboració?
Com he dit abans, 16 associacions em van aportar 16 llegendes representatives de la seva terra. He rebut històries en tota mena de formats i de llengües i la feina va ser convertir aquestes històries en una lectura amena. L’elaboració del llibre ha estat una feina d’unes quantes setmanes perquè vam marcar terminis i ens vam organitzar bé per tenir el llibre a punt en el termini establert.
Quina tipologia d’històries trobarem al llibre?
Són llegendes, rondalles, mites i contes, i n’hi ha de tots els gèneres, des d’un conte infantil fins a una història de terror o una faula romàntica.
Creu que aquest llibre és una forma de reivindicar la cultura popular?
En primer lloc, el llibre vol reivindicar la riquesa cultural d’Andorra i de tots els seus habitants, i després, vol reivindicar la cultura popular i hem donat veu a històries que connecten perquè tenen missatges que ens poden impactar a tots.
Avui és el dia de la presentació de la publicació. Què espera de l’acte?
És un projecte col·lectiu i l’afronto amb ganes de participar en l’esdeveniment, de gaudir i esperant que la gent gaudeixi del llibre i de les lectures en veu alta que realitzaran els alumnes de l’Aula de Teatre i Dansa del comú d’Andorra la Vella.
Cal més iniciatives per continuar reivindicant la cultura popular?
Crec que a Andorra hi ha moltes iniciatives i la cultura popular està ben viva, però cal promoure més cultura que vingui de tots els racons de la societat. Qualsevol iniciativa, vingui d’on vingui, és benvinguda.
El llibre pot tenir una segona part en el futur?
Sí, de fet tant a mi com a tot l’equip ens encantaria, perquè ens ha semblat un projecte bonic i enriquidor. Encara hi ha marge perquè més entitats s’apuntin i expliquin més històries.