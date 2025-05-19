Presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant
Carine Montaner: “El 2027 estarem a l’oposició o governant amb majoria absoluta”
La líder d’AE es veu de Cap de Govern després dels comicis del 2027 i avança que “mai” pactaria amb DA, ni per bloquejar un executiu de Concòrdia i PS
Abordem amb Carine Montaner (Tolosa, França, 1978) el taulell polític del país i la seva figura, una personalitat expansiva que ha apujat el to tradicional serè i consens del Consell General.
La setmana passada es va reunir amb els ministres Marsol i Ferré per tractar la proposta de cases prefabricades.
Sí. Aquestes construccions tenen avantatges molt grans, com és la rapidesa en l’execució, el seu baix cost o l’aïllament energètic. Els estudis de Govern diuen que són viables, i són construccions que es podrien ubicar en terrenys plans heretats de Govern. Estan parlant amb la Massana per crear un projecte allà.
És sostenible el model de creixement d’Andorra?
Hem de posar filtres a la inversió estrangera al país, que aquesta sigui d’alt valor afegit. També tenim un problema amb la immigració, hi ha molta gent il·legal i un laxisme en el control. Andorra ha de ser més estricta. Hi ha temporers a qui se’ls acaba el contracte i es queden, porten la família i acceptem l’escolarització dels fills, i això és un problema. Agreuja la tensió demogràfica.
Què opina que li diguin populista?
He rebut més etiquetes que ningú: criminal, negacionista o populista. Durant la covid, per defensar posicionaments a contracorrent, també em deien populista. D’anar en contra del pensament majoritari se’n diu coratge. El temps sempre m’ha donat la raó, com amb Grifols.
On situa AE en l’espectre ideològic?
No crec en l’eix esquerra-dreta, jo crec en l’andorranitat, en el model de país que ha funcionat com la immigració selectiva o la neutralitat internacional. Els que es diuen de dreta, com DA, han votat la llei òmnibus, la vergonya nacional. Han trepitjat la propietat privada i es fan dir de dretes?
Si d’AE despengués evitar un govern de PS amb Concòrdia, aniria amb DA?
No aniríem mai amb DA, mai. Hi ha dos escenaris per a les eleccions del 2027, o serem la primera força a l’oposició o governarem amb majoria absoluta. Tinc nas per a les eleccions. Si no, estarem per votar i tenir estabilitat pressupostària, però hauran de passar per nosaltres.
On té nínxol el seu partit?
Percebo que AE pujarà moltíssim. Hi ha molt votant de DA i Concòrdia que s’ha sentit enganyat, i el PS està en caiguda lliure. Farem llistes territorials fortes per recuperar el país. Els que volen un canvi profund i creuen en la meritocràcia ens votaran. Mai hem tingut tants diners i tan poca qualitat de vida.
Es planteja un apropament a Virtus Unita si s’oficialitza?
S’han acostat a DA... Però nosaltres anirem sols, amb partits parroquials i independents. A Virtus tenen una barreja dins que no sabem si volen la UE o no. Escolta, és que, per mi, això és el punt número 1.
Canvia la situació que França vulgui que l’acord sigui mixt?
Que sigui mixt o no tampoc canvia tant perquè Govern el que ha de fer és donar la paraula als ciutadans i complir amb la promesa del referèndum. Tenim molts números que sigui mixt perquè si no ho és, el cas d’Andorra quedaria com a precedent.
Considera un acostament a les forces del ‘no’, com Concòrdia?
No. Amb Concòrdia, a vegades, no tenim l’aigua clara ni sabem on van. No sabem si és un sí, un no o un potser, si no és aquest acord o n’és un altre. Per AE, és un no a aquest i qualsevol altre acord perquè hi ha unes bases a respectar en termes d’acord d’associació que són les quatre llibertats i la llibertat de circulació. El model europeu és un model d’immigració sense filtres, gent sense papers que s’instal·len. Volem conservar el nostre model d’immigració.
Què creu que marcarà la següent legislatura?
Si governem, l’habitatge. També posar ordre judicial, que tinguem la justícia que ens mereixem. Donarem més poders als policies, que tenen les mans lligades perquè tot ara ha de passar per la Batllia, que està bloquejada. A més del SAAS, on hi ha un declivi brutal, amb sanitaris esgotats.
I la pretesa llei de l’oblit pel ‘cas BPA’?
Per tancar-ho s’ha de resoldre el bloqueig judicial. La justícia no acaba de funcionar, s’ha de reforçar la separació de poders, donar més garantia en les sentències, i, per tant, professionalitzar molt més la justícia. Hi ha una feina a fer amb què solucionaríem no només el cas BPA, sinó moltes altres causes.
Un tema urgent i estancat és la reforma de la CASS. Creu que s’han de limitar les pensions o incrementar l’IRPF?
Nosaltres tenim al·lèrgia a la pujada d’impostos, però amb tot el turisme que tenim, per exemple, hi ha altres formes de treure recursos. Si apugem les cotitzacions, les empreses estaran ofegades i els treballadors que ja tenen problemes per arribar al final de mes tampoc podran pagar. Som del parer que hem de procurar que els andorrans i els residents de llarga durada siguin propietaris, perquè així, quan arribin a la jubilació, tindran la part d’allotjament tota coberta. I això és un plus, perquè així, amb la pensió, encara que sigui més petita, ja podran viure.
Quins diria que són el ‘top 3’ d’errors d’aquest Govern de DA?
Primer la llei òmnibus, que per mi és ciència-ficció. En segon lloc, l’acord d’associació i, en tercer, la immigració descontrolada. Amb l’habitatge han badat, s’ha vist que la via són les construccions modulars i el parc públic. Prohibint la inversió estrangera bloquegen el mercat de lloguer.