Directora de RID Analytics
Elena Ermolaeva: “El preu mitjà de l’habitatge a Andorra és més elevat que a Barcelona”
RID Analytics, amb seu a Rússia i Kazajstan, fa cada mes un informe molt precís sobre l’evolució del mercat immobiliari.
La companyia RID Analytics va ser fundada fa 20 anys per recopilar dades estadístiques i analítiques sobre el mercat immobiliari. Treballa a Rússia i analitza els mercats de les ciutats de Sibèria. Des del 2023 examina el mercat immobiliari residencial i comercial d’Andorra.
Per què us interessa Andorra?
M’interessen les inversions, el mercat de valors. I vaig veure un vídeo a YouTube sobre el tema. Fins i tot, vaig topar amb un vídeo enregistrat per un inversor que viu a Andorra. A més de parlar d’inversions, també va comentar una mica sobre el lloc on viu i em va encantar Andorra.
Com s’elabora l’informe tan detallat?
Recopilem gran quantitat de dades: són anuncis de venda en webs d’agències immobiliàries i portals de compravenda i lloguer. Les dades de diferents webs es descarreguen en un sol format: una gran taula. Després, amb els nostres propis programes, eliminem objectes amb dades incompletes o errors, hi ha una revisió de persones, ja que no tots els errors poden ser eliminats per un algoritme. Posteriorment, se suprimeixen les duplicacions de la taula: són els mateixos immobles amb preus lleugerament diferents oferts per diverses agències. Finalment, amb una base de dades neta, calculem les estadístiques finals. Aquests són mètodes de big data.
A qui pot interessar?
A qualsevol que es dediqui al sector immobiliari i vol conèixer les tendències del mercat. Poden ser inversors, propietaris d’immobles, taxadors o agents immobiliaris. A partir de les dades del nostre informe, es poden indexar preus i tarifes de lloguer, ja que som una empresa independent i ens basem en dades objectives.
Com es pot descriure el mercat andorrà?
Hi ha un factor objectiu que condueix a l’augment dels preus: poca superfície apta per a la construcció. A més, per descomptat, els impostos baixos fan d’Andorra un lloc atractiu per traslladar-s’hi des de països veïns. Com a resultat, tots els segments del mercat immobiliari estan creixent, i naturalment, els preus són elevats.
A quin país es podrien assimilar?
Andorra, per descomptat, no és el lloc més car d’Europa. A les capitals europees es poden trobar immobles més cars, especialment en zones prestigioses i centres històrics. El preu mitjà de l’habitatge a Barcelona és inferior al d’Andorra –al voltant dels 3.500 euros per metre quadrat, mentre que a Andorra, segons dades d’abril, és de 5.400 euros, i en edificis nous arriba als 6.200 euros per metre quadrat. A les grans ciutats hi ha més variació de preus: a les perifèries es poden comprar apartaments molt barats, però després costarà molt vendre’ls. A zones amb avantatges fiscals, com Mònaco, els preus són més alts i el pis més petit pot costar uns 700.000 euros.
Feu informes mensuals. Són molts, sis o dotze a l’any?
Encara que les tendències del mercat immobiliari no canvien ràpidament, volem disposar d’informació actualitzada per oferir-la. Això no vol dir que el client hagi de comprar tots els informes; es pot subscriure per adquirir-ne un cada trimestre.
Quan vau començar a treballar amb dades d’Andorra?
Els primers resultats es van presentar a mitjans del 2023. Tenim la intenció d’afegir una secció sobre terrenys i dades cartogràfiques sobre preus immobiliaris.
Deixant de banda la situació geopolítica, el mercat andorrà interessa als russos que volen invertir?
Andorra interessa a inversors de diferents països i, per descomptat, també de Rússia, per la seva ubicació estratègica a Europa. Aquí tot és a prop, tot està a tocar, a més de ser una zona amb impostos baixos. I, per descomptat, per la seva naturalesa única, un entorn urbà molt agradable.
Veient la tendència d’evolució dels preus, recomanaria aquesta inversió?
Hem analitzat el mercat immobiliari en diferents països, i enlloc la compra d’un habitatge és una inversió especialment rendible si es lloga a llarg termini. És més aviat una manera d’estalviar diners que de fer-los créixer. Els ingressos més importants poden venir del lloguer turístic a curt termini, però això ja és un negoci seriós, cal tenir personal, fer publicitat i promoció, no és per a tothom. Les inversions en immobles comercials són més rendibles, però cal calcular els beneficis futurs abans de la compra, tenint en compte totes les despeses i impostos.
Segons l’evolució dels últims mesos, com creu que serà la tendència de la compra i el lloguer? Ja ha tocat sostre?
L’augment dels preus seguirà almenys al ritme de la inflació, que és alta a tots els països. A més, com ja he assenyalat, a Andorra hi ha un límit natural a la construcció: hi ha poc territori. Per descomptat, no serà un creixement constant mes a mes.