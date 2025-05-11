Conseller de la minoria del Comú de la Massana
Guillem Forné: “El procés de revisió del POUP ha arribat molt tard”
El conseller massanenc lamenta que en els últims anys no s’hagi avançat prou en la reforma de la normativa urbanística.
El conseller Guillem Forné, del grup de la minoria del comú de la Massana, fa balanç de les qüestions principals de l’agenda comunal, amb el focus posat en l’urbanisme i el problema d’accés a l’habitatge.
No podem començar l’entrevista sense parlar d’habitatge.
Valorem positivament que s’hagi començat a actuar, però també és veritat que s’arriba molt tard. Fa deu anys va plantejar-se una obertura econòmica sense cap tipus de limitació. En aquell moment, potser ningú va imaginar-se els efectes que podria tenir en l’habitatge. Hi va haver una manca molt evident de previsió a mitjà i llarg termini. Però no podem tornar enrere. I el problema és que tenim en marxa macroconstruccions en tots els quarts i un munt de plans parcials i, si s’acaben desenvolupant, el ritme i el volum de creixement serà massa elevat. Aquest boom, a més, perjudica la persona que viu i treballa a Andorra, perquè la majoria de promocions estan pensades per a un client, sovint de fora, amb un alt poder adquisitiu.
Passem de l’habitatge a urbanisme. El comú ha actuat tard?
Cap al 2022, quan sortíem de la crisi de la covid, van començar a saltar totes les alarmes, i el comú va fer cas omís de les nostres peticions d’iniciar el procés de redacció d’un nou pla d’urbanisme. [Forné va formar part de la majoria en el mandat anterior, però a causa d’aquestes i altres diferències, el juny del 2023 va anunciar que esdevindria conseller amb veu discordant.] El POUP ja es podia revisar perquè l’anterior data del 2016 i, per tant, havien passat sis anys, que és el període establert per la llei. No es va fer la feina amb l’excusa que el Govern estava a punt de demanar els estudis de càrrega. Com era d’esperar, la redacció dels estudis va retardar-se moltíssim respecte dels terminis que s’havien de complir.
Quines conseqüències ha tingut aquest retard per a l’habitatge a la parròquia?
Com que els promotors han sabut amb temps que es faria una revisió del pla d’urbanisme que restringiria molt la construcció, el boom encara s’ha accelerat més. Al final, els estudis de càrrega han confirmat el que nosaltres ja consideràvem evident: que el ritme de construcció era insostenible. El procés de revisió del POUP ha arribat molt tard. Podríem haver començat la feina molt abans.
“Esperem que el nou pla pugui entrar en vigor abans del final de la suspensió”
Fa unes setmanes el comú va prorrogar la suspensió de llicències urbanístiques per un període de 18 mesos. Abans del final d’aquest termini estarà enllestida la revisió del POUP?
Ho veiem molt just. Fa un any des que va posar-se en marxa el procediment de revisió. Durant aquest any, l’equip redactor ha fet una diagnosi de l’estat de l’urbanisme a la parròquia. És el pas previ que permetrà projectar el nou pla d’urbanisme. Nosaltres considerem que és una tasca necessària que s’hauria d’haver posat en marxa molt abans. Hem de tenir en compte que aquest POUP serà probablement molt més restrictiu que l’actual. Aquest fet comportarà una allau d’al·legacions per part de particulars, ja que no estaran d’acord amb les requalificacions de terrenys, les parcel·lacions i les volumetries. Com és lògic, el comú haurà de dedicar més temps a respondre les queixes, i mentrestant el temps anirà corrent. Esperem que el nou POUP pugui entrar en vigor abans del final de la suspensió.
Si us toqués a vosaltres redactar aquesta revisió, com la faríeu?
És veritat que hem tingut problemes i dificultats per trobar un gabinet del país disposat a encarregar-se de la revisió. Però haver anat a l’estranger a buscar els professionals té el problema que els has d’explicar moltes coses, perquè no coneixen la realitat d’Andorra. En l’etapa de diagnòstic del pla hem tingut l’oportunitat d’exposar algunes de les nostres propostes, com ara l’ampliació dels espais protegits. El document final estarà condicionat pels resultats de l’estudi de càrrega. El que sí que demanem al comú és que ens mantingui informats durant tot el procés de redacció del POUP i que s’obri a tenir en compte les nostres propostes.
“Proposem que tinguin prioritat les parcel·les per a ús de primer habitatge”
Una d’aquestes propostes és que els promotors de noves urbanitzacions hagin de garantir que els vials podran suportar les construccions.
És una proposta que ja hem traslladat a la majoria. En l’últim any, hem vist com han cedit dues carreteres. El nou pla d’urbanisme hauria de preveure que, cada vegada que es projecti una nova urbanització, els promotors hagin de presentar un informe tècnic que garanteixi que podrà suportar els edificis que s’hi construiran, els camions que hi passaran durant el procés de construcció i els vehicles que hi circularan habitualment.
Tot i que no vau participar en la votació sobre sistema de quotes perquè la majoria va entregar-vos la informació a última hora, esteu d’acord amb el model. Hi faríeu algun canvi?
Hi estem d’acord, però pensem que s’hi podrien fer millores. Podria establir-se una graella de preferències, ja que ara el primer que entra la sol·licitud al comú és qui s’endú els metres quadrats. Nosaltres proposem que tinguin prioritat les parcel·les que puguin demostrar que són per a ús de primer habitatge. El sistema de quotes podria utilitzar-se per desincentivar les grans promocions dedicades a la venda a inversors estrangers.
És un sistema viable a llarg termini?
Ha servit per parar el cop. Hauríem d’estudiar si és viable mantenir-lo i si el POUP podria incloure criteris semblants o si s’hauria de regular a part.