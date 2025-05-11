President del consell superior de la justícia
Josep Maria Rossell: “És una indecència que el cas Valora porti tants anys encallat”
Rossell aborda els temes d'actualitat del a justícia i les disfuncions que s'ha trobat un any i mig després de fer-se càrrec del poder judicial
El president del CSJ demana delimitar competències, agilitzar els processos i evitar que els casos s’eternitzin. Tot i que defensa que la justícia no sempre és la culpable dels retards, confia que els canvis millorin el sistema.
S’ha queixat de la necessitat de delimitar competències.
Especialment entre el CSJ i Govern, perquè l’actual repartiment genera disfuncions. El CSJ gestiona un pressupost que no és seu, amb una estructura insuficient, cosa que complica el funcionament. Cal una reforma legislativa àmplia per evitar repetir errors. Ja hem iniciat la nostra proposta, però falta molt per fer.
“La justícia és igual per a tothom, i si no, hi ha recursos per garantir-ho”
En quin estat es troba?
S’hi està treballant. El CSJ no pot fer lleis, però hem presentat propostes al Govern i al Consell General. Es vol crear una llei de funció pública pròpia per al CSJ i revisar la de l’administració de justícia. També es planteja una reforma profunda de la llei qualificada de la justícia i eliminar la llei transitòria de procediments judicials, integrant-ne el contingut en la normativa actual.
Els membres del CSJ han de tenir un background de justícia?
No, no és obligatori que els membres del CSJ tinguin formació en justícia. La Constitució estableix qui els nomena, i canviar-ho requeriria una reforma constitucional, que és molt complexa. Tot i això, tenir coneixements jurídics és un avantatge, però el més important és que siguin bons gestors, ja que el CSJ és un òrgan executiu, com el Govern o els comuns.
“Que hagin entrat causes complexes ha generat saturació en algunes seccions”
La digitalització no ha acabat de quallar.
L’expedient electrònic depèn d’una llei d’accés electrònic a l’administració de justícia, però la seva aplicació real genera complicacions, sobretot per la manera com estan repartides les competències. El CSJ pot posar a disposició un sistema, però qui l’aplica i interpreta el dret processal són els òrgans jurisdiccionals, no nosaltres. Des del CSJ intentem crear grups de treball amb les batllies per consensuar criteris comuns, però no tenim capacitat legal per imposar com s’han de fer les coses.
S’està treballant a reformar el Codi Penal i de Procediment Penal?
Aquestes són qüestions de política legislativa i, per tant, corresponen al Govern i al Consell General. Sé que la ministra està treballant en una reforma, però no he vist encara cap text.
Quines reformes voldria vostè?
Quan jo era ministre vam treballar un avantprojecte molt ambiciós. El que defensàvem era que les instruccions fossin molt més àgils. Proposàvem que les instruccions les portés el fiscal, juntament amb la policia, i que el tribunal es limités a jutjar i practicar les proves. Però, al final, jo ja no hi tinc cap paper en això i correspon al Govern actual impulsar-ho o no.
Estan treballant en els retards de la justícia?
Sí, hem analitzat les causes i no tot és culpa dels batlles. Hi ha procediments lents per defecte i també estratègies legítimes dels advocats per allargar els processos. Però per la nostra part ara incorporem als expedients dels batlles els demèrits per retards injustificats, que es tenen en compte en promocions.
Quants demèrits han posat?
No tinc el nombre exacte, però han estat uns quants. Els casos identificats consten als expedients, i aquest control el farem any rere any. Hem revisat els últims tres anys, i a partir d’ara serà una pràctica anual. Des que ho fem, els retards han disminuït, segons ens ha confirmat el Tribunal Constitucional.
La justícia és igual per a tothom?
Sí, és igual per a tothom, i si no, hi ha recursos per garantir-ho, s’ha de corregir. Aquí ningú queda desemparat, tothom té accés als mitjans per defensar-se. En general, pel que estem veient, els batlles apliquen la justícia correctament, i si detectéssim el contrari, tenim eines per actuar.
I en casos com Valora o BPA?
Són casos d’una gran complexitat tècnica. Ara bé, des de la meva opinió, és una absoluta indecència que el cas Valora porti tants anys encallat. No tinc accés al procediment, però vist des de fora no és normal. En el cas BPA, molts advocats han allargat legítimament els processos amb múltiples recusacions, i el procediment penal actual tampoc hi ajuda. No tot es pot atribuir als òrgans jurisdiccionals.
La justícia està preparada per a una macrocausa com BPA?
El 2015, ni la justícia ni el país estaven preparats per una causa d’aquesta magnitud. Ningú s’esperava una situació així, i els responsables d’aleshores van prendre les decisions que van considerar necessàries. Avui dia, s’ha guanyat experiència i estem més preparats.
La justícia està saturada?
El fet que hagi entrat una gran quantitat de causes molt complexes tècnicament, amb molts països implicats, ha generat una saturació en algunes seccions especialitzades. Tot i que, arran del pla de xoc, aquestes unitats disposen ara de més personal per poder tirar endavant els assumptes, els retards no són atribuïbles només als òrgans jurisdiccionals.
Valoració del temps al CSJ?
Quan vam entrar, ens vam trobar una institució que no havia evolucionat amb el temps. No hi havia cap planificació del personal ni estructura pensada per al futur. Ara hem iniciat una reforma profunda, i cal ser positius. És una feina que no es veurà del tot fins d’aquí a uns anys, però que ja ha començat amb la modificació de les graelles salarials del Consell Superior.