Cristian Asensio va ser elegit la primavera de l’any passat president del Sindicat de Treballadors del comú d’Andorra la Vella (Sitca). El sindicat va reprendre aleshores l’activitat després d’un temps en què havia mantingut un perfil baix.

Quin balanç fa del primer any al capdavant del sindicat?

Fa un any vam fer una llista molt llarga de projectes per tirar endavant. Tots estan sobre la taula, però encara no n’hem concretat cap amb la corporació actual. És un nou equip jove i amb ganes de canviar les coses, i fins ara han estat avaluant la situació i mirant com ho han de fer. No és una tasca fàcil, i menys per a una corporació amb poca experiència. Però no ho estan fent malament. Ens donen l’espai per poder parlar, negociar i arribar a acords.

Dels 500 treballadors del comú d’Andorra la Vella, quants formen part del Sitca?

Estem al voltant del 50%.

Quins són els problemes dels treballadors de la corporació?

El principal és la falta de personal en alguns departaments.

En quins?

Circulació i Aparcaments. Hi falten mans, i trobar gent que hi vulgui treballar no és fàcil. Tampoc és fàcil de trobar personal per a les escoles bressol. El comú convoca edictes, però no s’hi presenta ningú.

Per què?

Perquè moltes vegades les ofertes no són atractives. En salaris en alguns sectors del món privat són elevats i hi ha molta demanda de treballadors. A Andorra hi ha feina. L’empresa privada paga bé, i molts treballadors prefereixen sous més alts a l’estabilitat de l’administració pública. Una de les demandes que el sindicat ha fet des del principi ha estat elevar els sous per fer-los més atractius i ajustar-los a l’increment del cost de la vida. Sabem que la corporació n’és conscient. De fet, s’està fent un estudi sobre les descripcions dels llocs de treball, que seria la base per revisar els salaris. Si tot va bé, aquest estudi estarà tancat al juny. Nosaltres hem demanat de poder-lo revisar abans per poder-hi fer les nostres aportacions, i d’entrada ens han dit que sí.

A part de la manca de personal, quins altres problemes heu identificat?

El comú també està fent un estudi sobre l’ambient laboral. Esperem que aquest informe ens permeti identificar exactament en quins serveis els equips estan més cohesionats i en quins hi ha mancances. Cal reconèixer que no totes les corporacions estan disposades a enfrontar-se a aquest problema. Fa 34 anys que treballo al comú d’Andorra la Vella i mai abans no havia vist una corporació que encarregués un estudi sobre el clima laboral. L’equip de govern ens ha deixat bastant clar que prendran mesures sobre la base d’aquestes conclusions. En aquest sentit, un dels problemes que ja s’ha identificat és la poca comunicació entre departaments.

Com ha anat la darrera reunió amb l’equip de govern del comú?

Les reunions són cordials i sempre hi podem parlar de tot. Tot i això, trobem a faltar manca de concreció de l’equip comunal. Els hem proposat diversos projectes, com ara regular el teletreball, però no hem arribat a cap conclusió i ho hem tornat a deixar per a més endavant. Sí que han fet alguna consulta amb els comuns que l’han regulat, però poca cosa més. Nosaltres pensem que és una bona eina.

De quins altres projectes heu parlat?

Del pla d’estalvi. Pensem que és important incentivar l’estalvi dels treballadors per a la jubilació, que es finançaria amb aportacions del treballador i del comú. Aquí a Andorra, el Govern i les parapúbliques ja apliquen aquest model, i nosaltres pensem que seria bo que l’adoptés el comú d’Andorra la Vella. Nosaltres hem presentat un pla al comú amb una premissa fonamental: que no suposi un increment significatiu del pressupost de personal de la corporació.

I què us ha dit el comú?

Que hi ha alguns temes que s’han d’acabar d’estudiar. Hem acordat que en els propers mesos farem una enquesta interna entre els treballadors per saber qui hi estaria interessat i tornar-nos a reunir al juny per parlar-ne. Nosaltres creiem que aquest pla és important perquè farà més atractiu treballar al comú i permetrà captar nous treballadors i retenir-los. No ens inventem res. El que proposem existeix i s’ha demostrat que funciona.

També fa molts anys que treballeu perquè s’aprovi un programa de prejubilació.

Vam demanar a la corporació actual de crear una taula de treball per tractar amb representació de les dues parts només per tractar aquesta qüestió, i ens va respondre que els presentem una proposta de programa de prejubilació unilateral. Ja hi estem treballant. Si el projecte es dissenya bé, la prejubilació no necessàriament ha de ser una despesa, sinó que pot suposar un estalvi per a les arques públiques.

Un altre front obert és el de la carrera professional.

És una qüestió que en aquest moment no està ben regulada. Per exemple, si passes d’agent a comandament, assumeixes unes responsabilitats que no estan proporcionalment retribuïdes. Això provoca que molts candidats potencials ni es presentin a les ofertes laborals del comú. De vegades es pacten sous de sotamà. Però nosaltres pensem que les coses no han de funcionar d’aquesta manera. En definitiva, estem convençuts que les nostres propostes ajudarien a promoure i retenir el talent que ja treballa al comú i captar-ne d’extern.