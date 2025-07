Mercè Puy: “L’Andorra Crea és fer política cultural per ajudar els artistes”

Publicat per Blanca Castellví | Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Mercè Puy té més de 30 anys d’experiència en el món cultural. És productora executiva de la branca d’arts escèniques al Terrat i a Vania Produccions.

Quina és la seva implicació amb l’Andorra Crea?

M’hi ha convidat el Govern perquè tinc un perfil bastant ampli com a productora i distribuïdora, tant a nivell nacional com internacional.

Què en diria del nivell del certamen?

És excel·lent, no té res a envejar a qualsevol producció que es faci a l’estat espanyol. Potser n’hi ha d’altres que els faltaria una mica més de treball, però estic molt contenta amb el que he vist.

Com valoraria la iniciativa?

Brutal, això és fer política cultural per ajudar els artistes. La cultura i l’art són marca Andorra, els artistes, el que fan aquí i el que poden exportar. Que el ministeri i els comuns s’impliquin així perquè vinguin productors i distribuïdors de la península i vegin els espectacles per poder-los girar és molt bona iniciativa.

Com ajuda el certamen als artistes?

El circuit de l’explotació a la península seria d’un any perquè fas una temporada a Barcelona, gira per Catalunya i pots anar a Madrid. Però a Andorra l’explotació és limitada perquè no hi ha prou públic per estar de gira una temporada. Per això es fan poquetes funcions i la professionalització, que a mi és un tema que m’obsessiona, no l’aconsegueixes si no fas bolos, gires i funcions.

Ha pogut parlar amb algun dels artistes?

He vist una exposició brutal d’una noia que es diu Naiara -Som il·lusions-, amb qui hem estat parlant perquè el més segur és que vingui a la meva galeria a Puy&Co a ensenyar la seva feina, el seu treball.

Està interessada en algun altre espectacle?

El teatre juvenil, Nua de l’Elena Santiago em va fascinar i espero poder-lo portar a Barcelona amb Vania Produccions. Permet fer activisme, és una funció escrita, interpretada i dirigida per dones i parla del problema real que tenim en l’ús de les xarxes socials. Està molt bé per a pares, educadors i gent jove. Tinc una branca pedagògica que m’agrada molt i em poso a la seva disposició.

Quin consell donaria de cara a la propera edició de l’Andorra Crea?

Fer una tria dels espectacles que no siguin estrenes, perquè tots sabem que el dia de l’estrena encara no està rodat. Els espectacles que es veuran a l’Andorra Crea podrien fer una gira a les parròquies per preparar aquest aparador. I que no ho deixin de fer, perquè és molt útil. Hi surten guanyant els artistes i els productors.