Venable és assessora comercial del comú d’Andorra la Vella des del maig del 2024. En el passat va presidir l’Associació de comerciants de l’avinguda Carlemany i travesseres i la Federació d’Associacions de Comerciants.

Quin balanç fa d’aquests primers deu mesos?

En faig un balanç molt positiu. A l’octubre vam presentar una vintena d’accions per potenciar el comerç. N’hi ha algunes que ja hem posat en marxa i d’altres que espero que puguem desplegar ben aviat.

Quines són les demandes principals que li fan els comerciants?

Malauradament, hi ha una manca de personal qualificat generalitzada en tots els sectors del comerç. Intentarem ajudar-los creant una borsa de treball que es podrà consultar d’aquí a uns mesos en el web del comerç d’Andorra la Vella. També pateixen el problema de l’augment de preus dels lloguers dels locals. Poca cosa hi podem fer, però mirem d’ajudar-los en tot el que ens demanen. Sí que podem incidir en altres aspectes, com millorar la senyalització.

Quan preveieu posar en marxa el web?

Espero que durant aquest any. Hi estem treballant.

Quina informació hi trobarem?

La borsa de treball, un calendari d’activitats, un cens de comerços, una llista actualitzada de locals buits i informació sobre les associacions de comerciants. També hi haurà més facilitats per posar-se en contacte amb els responsables de comerç del comú.

El comú ofereix formació als comerciants.

Sí, fa uns dies va celebrar-se la primera de les quatre ponències que volem oferir. Vinculades a aquestes ponències han organitzat sessions més pràctiques.

Ja disposeu de les dades del cens de comerços. Per què és important tenir a l’abast aquesta informació?

Amb aquesta eina es podrà visualitzar d’una manera molt senzilla quina tipologia de comerç hi ha en cada zona de la parròquia. És una informació que t’interessa saber si vols muntar un negoci. Per al comú també pot ser important a l’hora de definir la política comercial. Si hi ha molta concentració de botigues d’una mena en un lloc potser t’interessa promoure-hi un altre tipus de comerç.

El comú vol fer un prova pilot per tallar la circulació a la part alta de Meritxell.

És una opció que estem estudiant. Ens hem reunit amb els comerciants per parlar-ne, i n’hi ha que hi estan més interessats i d’altres que menys. És un dels temes que tenim sobre la taula. No hi ha res definit encara.

Us plantegeu tiran endavant mesures per ajudar el petit comerç?

En una de les 20 propostes del projecte El Comerç és Capital es preveuen més ajudes per al comerç de proximitat. El cens de comerços ens permetrà definir com ho hem de fer. Hem de tenir una imatge real del sector a la parròquia per poder prendre decisions. En qualsevol cas, penso que el més urgent és promoure la formació entre els comerciants. Conèixer millor la importància de la imatge, de l’experiència del client i dels nous hàbits de consum pot ser clau perquè molts negocis facin un salt endavant.

És més fluïda la relació amb els comerciants en aquest moment?

Em penso que sí. Cada mes ens trobem el cònsol, les tres associacions de comerciants [la de l’eix central, la de Riberaygua i travesseres i la del centre històric] i jo per escoltar i recollir les demandes del sector. Aquestes trobades ens han permès definir quines formacions s’ofereixen als comerciants, per exemple. Es tracta, en definitiva, de treballar conjuntament. Ells tenen unes necessitats i nosaltres mirem de donar-hi resposta. Sempre estem diposats a rebre els comerciants i atendre les seves inquietuds.