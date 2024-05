“És inexplicable que el Govern prengui mesures de l’esquerra populista”

Gonzalo Bernardos va oferir una conferència a la primera jornada sobre l’habitatge que va tenir lloc dijous i divendres passat. Abans, va concedir una entrevista al Diari per analitzar l’estat actual del país.

Com valora la situació actual d’Andorra?

És inexplicable que un govern de dretes faci mesures absolutament equivocades que formen part de l’esquerra populista. Han d’entendre que no es pot prometre a la població que podrà viure on desitgi. Andorra ha tingut un bon desenvolupament, però els llocs on un vol viure són reduïts i el nombre de persones que hi vol viure és molt gran.

Com ha estat el desenvolupament?

Històricament, a Andorra els successius governs han sabut reinventar un lloc de compres i turisme a través de tipus impositius molt favorables. Aquesta reinvenció ha atret gent que té diners i que inverteix al país. Amb aquesta inversió, però, ha crescut la necessitat de mà d’obra i d’habitatge, però Andorra té una limitació física molt important. És com si a la província de Barcelona tothom visqués a la ciutat. Per això existeix l’àrea metropolitana, i aquí l’àrea metropolitana és la Seu d’Urgell i els voltants. L’únic que ha de fer el govern és proveir d’un mitjà de transport que permeti l’anada i tornada de la Seu amb comoditat i construir allí habitatges de preu assequible per als treballadors.

Entén que la gent no vulgui marxar del seu país?

La majoria dels que viuen aquí no són locals. La majoria dels andorrans tenen un poder adquisitiu que no tenen els que venen a treballar al Principat. El tema és que hi ha solucions, però has de triar: o dius a la gent que té molts diners i que genera economia que se’n vagi, o que se’n vagin els que no troben un pis i que el busquin a llocs més barats. És triar si vols que Andorra sigui un motor econòmic o un poble de mala mort.

Les mesures preses fins ara creu que són ineficaces.

Han entrat en pànic. El govern s’ha gastat molts diners comprant hotels antics per fer-hi habitatges de lloguer, però aquests diners posats a un altre lloc haurien donat molta més rendibilitat, com a la Seu. Entenc que no és el mateix construir a Andorra que fora, però el país té una dimensió limitada. I crec que és més rendible construir habitatges que permetin que vinguin els youtubers i altres persones adinerades que no pas per a la mà d’obra, però sempre que surt una manifestació els polítics tenen por i apliquen solucions que acaben generant més problemes.

A banda d’habitatge, què hi falta, al país?

Necessita establiments com Caldea, que ofereixin una oferta de serveis que permeti a la gent venir a alguna cosa més que comprar. La majoria dels catalans no vindran a Andorra perquè els preus no són atractius. En hotels falta també una renovació, estan desfasats perquè el motor d’Andorra ja no és el turisme, és la despesa de la gent que viu aquí. Estan canviant l’economia, però si volen fer més atractiu el país, han de donar més serveis.

D’on han de sortir els diners per aquests atractius turístics?

Andorra s’ha de mirar amb el model de Barcelona abans de Colau i que els estrangers facin un gran pas endavant al país, que les persones que tenen molts diners inverteixin al país i no només visquin aquí pel sistema fiscal. A altres llocs has d’anar a buscar aquests perfils, a Canàries hi ha un règim fiscal molt favorable i ningú va allí a invertir, aquí teniu la sort que la gent hi vol venir.

Com ajudes aquests perfils a invertir?

Els has de fer propostes, tens, atletes, youtubers, motoristes… Moltes vegades a aquestes persones no se’ls ofereixen les inversions. Aquesta gent no sap on posar els diners i, si no els ajudes, els acaben posant fora. També hi ha el problema que les famílies andorranes principals no volen competència. Les bones oportunitats se les volen quedar els que sempre han gaudit de les bones oportunitats, i és normal que en vulguin continuar gaudint, però estaria molt bé que els estrangers, en lloc d’invertir fora, invertissin aquí.

L’acostament a Europa serà positiu?

Acostar-se a Europa dona prestigi. Andorra és un país que no té res a veure amb el prestigi internacional de fa 30 anys, ha fet un pas impressionantment positiu, però els problemes d’Andorra els ha de solucionar el Govern; la Comissió Europea no ho farà.

I com se solucionen els problemes?

S’ha de treure el màxim profit del territori, cal atraure la població dels voltants. Hauria de ser habitual que es pogués anar amb el cotxe a la Seu, muntar en un monoraïl i venir a Andorra. No pot ser que l’entrada sigui sols en cotxe, has de proveir d’un altre mitjà de transport. I això connectaria amb la solució de construir a la Seu. Seria el metro andorrà.