“Andorra necessita més diversificació d’activitats

Amb més de 17 anys de trajectòria en el sector de les tecnologies de la informació, lidera des del 2021 l’estratègia tecnològica del Grup d’Empreses Matutes, la principal línia de negoci de la qual és la cadena hotelera Palladium Hotel Group. Divendres va oferir una conferència, convidat per l’Empresa Familiar (EFA).

Què va explicar a la conferència?

Va ser una breu aproximació a l’ecosistema digital que hi ha darrere dels grans grups hotelers que busquen convertir-se en empreses data-driven, amb departaments de tecnologia que estan esdevenint un dels principals aliats del negoci i que són clau per tal que les empreses desenvolupin amb èxit les seves estratègies.

Què li falta a Andorra en l’àmbit turístic?

És un país petit amb un paisatge espectacular i una cultura rica. S’ha convertit en una destinació turística destacada, especialment per als amants dels esports d’hivern i de la natura, però també del turisme de compres. Tanmateix, hi faltaria més diversificació d’activitats, ja que hi ha molt més per oferir al país. Els turistes busquen cada cop més experiències autèntiques i locals, i segur que hi ha marge per tal de promoure més el turisme cultural, gastronòmic, de benestar i familiar.

Què és ser una empresa ‘data-driven’? Això és adaptable al país?

Amb el dinamisme actual, les empreses que no evolucionin corren el risc de quedar-se enrere. La clau per a l’èxit rau en la presa de decisions informades i estratègiques, i en aquest sentit convertir-se en una empresa data-driven és fonamental. Les empreses data-driven prenen decisions basades en dades concretes i anàlisis objectives, cosa que permet comprendre millor els clients i oferir productes i serveis més personalitzats, optimitzar els processos i augmentar-ne l’eficiència i la productivitat o bé anticipar tendències i adaptar-se als canvis del mercat per tal de tenir una millor posició per fer front als respectius competidors. En la meva opinió, convertir-se en una empresa data-driven és una prioritat.

Vostè quins creu que són els ingredients de l’èxit en el turisme?

Pel que fa al futur del turisme, crec que l’evolució estarà marcada per quatre grans tendències que ja ens marquen el camí avui: en primer lloc, la personalització, ja que les destinacions turístiques estan i estaran cada cop més enfocades a oferir experiències personalitzades als seus visitants, utilitzant dades i tecnologia per conèixer millor les seves necessitats i preferències. En segon lloc, les experiències autèntiques, perquè els viatgers busquen vacances experiencials i també connectades amb la cultura local. En tercer, el turisme sostenible, la sostenibilitat és i serà cada vegada més rellevant, per la qual cosa les destinacions turístiques que apostin per pràctiques sostenibles guanyaran terreny. I finalment, la tecnologia, que està transformant el sector turístic, i els destins que estiguin a l’avantguarda en la implementació de noves tecnologies arribaran a tenir un avantatge competitiu.

És important invertir en tecnologia?

La inversió en tecnologia per part del país per convertir-se en un destí digitalment intel·ligent, utilitzant tecnologia per millorar la gestió del turisme i l’experiència dels visitants és imprescindible.

Quin és el premi que ha guanyat aquest any?

AEl premi a executiu de l’any a EMEA (Europa, Orient Mitjà i Àfrica) dels Adobe Experience Awards 2024.