AGENDA
Menys estrès. Més Energia
CURSOS I TALLERS
‘APRENDRE A DESESTRESSAR-SE’
Curs i exercicis pràctics per ajudar-te a deixar anar. Amb Alexandra Kyaw. Hora: 11 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
‘GET SHIT DONEL’
La guia pràctica per a joves que volen anar a totes i aconseguir el que es proposin. Amb Adrià Pujol. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
CINEMA
‘DANS LA CUISINE DES NGUYEN’
Cicle de cinema francòfon. Film de Stéphane Ly-Cuong. Hora: 20.30 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
TEATRE I DANSA
‘LA NOVEL·LA’
El grup de teatre juvenil The Teen Project presenta una nova producció teatral titulada La novel·la, una proposta escènica que reflexiona sobre el poder, la censura i el preu de pensar per un mateix. Hora: 21.30 h. Teatre de les Fontetes. La Massana
EXPOSICIONS
‘L’UNIVERS DE LA MAITE’
Selecció d’obres de Maite Bernet en què podem trobar principalment gravats, a la vegada que altres disciplines com la joieria, la ceràmica i l’esmalt. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 26 de març.
‘IMATGES SENSE FRONTERES’
Una proposta per descobrir el món a través de la sensibilitat i la mirada dels fotògrafs de les valls del nord. Biblioteca comunal Antoni Morell. La Massana. Fins al 31 de març.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Exposició de l’artista Naiara Escabias. Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.
‘UN COS SOTA 10 MIRADES’
Emma Regada ens convida a reflexionar sobre la transformació d’Andorra a través del cos i la fotografia. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 28 de març.
‘VAN GOGH ALIVE ANDORRA 2026’
Experiència immersiva més visitada arreu el món. Endinsa’t en el món de l’artista a través de totes les seves obres, que cobren vida a través d’una tecnologia única. Sala Prat del Roure. Escaldes.