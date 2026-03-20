Fraternitat i suport
DISNEY+ estrenarà el 8 d’abril la sèrie ‘Los testamentos’, basada en la novel·la de Margaret Atwood que continua la història ‘El cuento de la criada’.
La plataforma Disney+ va publicar el tràiler i el pòster oficial de Los testamentos, la nova sèrie dramàtica que continua l’univers d’El cuento de la criada. La producció s’estrenarà el pròxim 8 d’abril amb els tres primers episodis disponibles des del primer dia, mentre que la resta de capítols s’aniran publicant setmanalment a la plataforma.
La ficció adapta la novel·la homònima de Margaret Atwood i situa la seva història anys després dels esdeveniments narrats a la sèrie original. El relat se centra en una nova generació de joves que han crescut sota el sistema rígid de Gilead, una societat marcada pel control, la religió i l’opressió de les dones. La trama segueix principalment dues adolescents amb realitats molt diferents. Agnes és obedient, devota i ha estat criada dins dels valors imposats pel règim. Daisy, en canvi, arriba des de fora de les fronteres de Gilead i descobreix progressivament el funcionament d’aquest sistema autoritari. La trobada entre totes dues marcarà l’inici d’una relació que transformarà les seves vides.
Les dues joves coincideixen en una prestigiosa escola preparatòria destinada a formar les futures esposes de l’elit de Gilead. Aquest centre està dirigit per la temuda tia Lydia, interpretada novament per Ann Dowd. En aquest entorn de disciplina estricta, on l’obediència s’imposa sota el paraigua de la fe religiosa, el vincle que neix entre Agnes i Daisy esdevé un element clau per començar a qüestionar les normes que governen el seu món.
El repartiment de la sèrie també inclou Chase Infiniti, Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin i Eva Foote, entre altres intèrprets. La ficció ha estat creada pel showrunner Bruce Miller, responsable també de la sèrie original, i compta amb la producció executiva d’Elisabeth Moss. La sèrie és una producció de MGM Television.