L’última aventura
‘Rabo de Peixe’ arriba a Netflix amb la tercera i última temporada, plena d’acció, venjança i misteri, i amb noves incorporacions al repartiment.
La tercera i última temporada de la sèrie portuguesa Rabo de Peixe arriba a Netflix el pròxim 10 d’abril, després que ahir es va revelar el tràiler oficial, el pòster i noves imatges que van generar gran expectació entre els seguidors. Aquesta nova entrega promet tancar amb intensitat una història marcada per l’acció, la venjança i la recerca de justícia en una petita comunitat costanera assotada per interessos polítics i econòmics que amenacen la seva forma de vida tradicional.
El repartiment principal torna amb José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás i André Leitão al capdavant, acompanyats per Maria João Bastos, Salvador Martinha, Afonso Pimentel, Kelly Bailey i Victoria Guerra. A més, aquesta temporada incorpora noves figures destacades com el reconegut actor Joaquim de Almeida, així com Ângelo Rodrigues i Inês Castel-Branco, afegint noves tensions i conflictes que augmenten el suspens i l’interès dels espectadors.
Després de tres anys a la presó, Eduardo (José Condessa) torna a un Rabo de Peixe sacsejat per interessos que amenacen de desallotjar famílies, acabar amb la pesca i transformar l’illa per sempre. Units per una amistat indestructible, quatre protagonistes creen la Justícia de la Nit, un moviment clandestí que opera entre les ombres per defensar la comunitat i retornar el poder als silenciats durant massa temps. A mesura que la revolta creix, la frontera entre resistència i violència es torna cada cop més fràgil: quan la justícia es fa de nit, algú acaba pagant el preu a plena llum del dia, generant situacions imprevisibles i dramàtiques.
La sèrie està produïda per Ukbar Filmes i RB Filmes, creada per Augusto Fraga i dirigida per Fraga i Patrícia Sequeira, amb guió de Fraga, Hugo Gonçalves i Tiago R. Santos. Aquesta tercera temporada promet un final intens i espectacular que tancarà definitivament la saga.