CURSOS I TALLERS
CREMA DE SANT JOSEP
Aprèn a elaborar la tradicional crema de Sant Josep i descobreix la seva història en un taller pràctic i divertit per a adults. Coneix els secrets d’aquest dolç típic i gaudeix d’una experiència gastronòmica única. Hora: 18.30 h. 1a planta de Cal Metge. Canillo.
CINEMA
‘DIE FLEDERMAUS’, DE JOHANN STRAUSS II
Projecció d’òperes, ballets i altres obres musicals subtitulades amb l’objectiu d’apropar aquestes disciplines a tots els públics, especialment a la gent gran. Hora: 16 h. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.
LLETRES
‘AMB VEU DE DONA’
El crític musical Jordi Novell i la il·lustradora Maria Picassó presenten aquest recull d’un centenar de retrats de dones referencials en el món de la música popular d’arreu del món. Hora: 20 h. Biblioteca comunal. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIÓ
‘LES AIGUABELLES DEL MADRIU’
La fotògrafa Ana Arce presenta una mostra inspirada en la flora de la vall del Madriu-Perafita-Claror, espai declarat patrimoni mundial per la Unesco. Hora: 19 h. Floristeria E-Naturam. Escaldes-Engordany.
‘L’UNIVERS DE LA MAITE’
Selecció d’obres de Maite Bernet en què podem trobar principalment gravats, a la vegada que altres disciplines com la joieria, la ceràmica i la seva última passió, els esmalts. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 26 de març.
‘IMATGES SENSE FRONTERES’
Imatges captades pels socis de l’Associació Fotogràfica Valls del Nord, que ens transporten a paisatges i racons d’arreu del món, mostrant la diversitat, la bellesa i l’esperit explorador que uneix tots els autors. Biblioteca comunal Antoni Morell. La Massana. Fins al 31 de març.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Exposició de l’artista Naiara Escabias. Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.