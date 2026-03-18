'Quan tot es urgent'

AGENDA
LA PROPOSTA DEL DIA
‘QUAN TOT ÉS URGENT’
Marta Pons ens proposarà una mirada pràctica als punts on més energia perden les organitzacions. Hora: 19 h. Hive Five Coworking. Andorra la Vella.
CURSOS I TALLERS
‘DEATH CAFÈ’
Parlem de la mort, posem consciència a la vida. Hora: 18.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
LLETRES
‘ELS PRIVILEGIATS’, DE NÚRIA PERPINYÀ
Una proposta per a les persones que vulguin endinsar-se en el món de la literatura a través de l’art o en l’art a través de la literatura. Hora: 19.30 h. Biblioteca comunal. Escaldes-Engordany.
‘L’ARQUITECTE DE SOMNIS’
Club de lectura amb L’arquitecte de somnis, de Teresa Roig. Hora: 19.15 h. Biblioteca comunal. Encamp.
CONFERÈNCIES
EL TELER DAURAT
Nova edició amb Marta Osuna, responsable de l’Oficina de Serveis de Confiança Electrònica del Principat d’Andorra. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
CINEMA
‘THE VOICE OF HIND RAJAB’
Film de Kaouther Ben Hania, una producció tunisiana que posa el focus en els drets humans i en la veu de les víctimes en el context del conflicte de Gaza. Hora: 20.30 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘L’UNIVERS DE LA MAITE’
Selecció d’obres de Maite Bernet, on podem trobar principalment gravats, a la vegada que altres disciplines com la joieria, la ceràmica i l’última passió, els esmalts. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 26 de març.
‘IMATGES SENSE FRONTERES’
Les imatges, captades pels socis de l’Associació Fotogràfica Valls del Nord, ens transporten a paisatges i racons d’arreu del món, mostrant la diversitat, la bellesa i l’esperit explorador que uneix tots els autors. Biblioteca comunal Antoni Morell. La Massana. Fins al 31 de març.