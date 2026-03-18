Coneix més Hannah

‘Hannah Montana’ celebra vint anys amb un especial a Disney+ que inclou una entrevista amb Miley Cyrus i imatges inèdites del fenomen televisiu.
L’especial del vintè aniversari de la sèrie Hannah Montana arribarà a Espanya el 24 de març en exclusiva a Disney+. La producció commemorativa celebra dues dècades des de l’estrena d’una de les ficcions juvenils més influents de la cultura pop i es podrà veure en versió original amb subtítols en castellà. Gravat davant de públic en directe en estudi, l’especial inclou una entrevista en profunditat amb Miley Cyrus, la protagonista, que ofereix una mirada íntima sobre la creació del personatge i l’impacte que ha tingut entre els fans d’arreu del món. Durant el programa, l’artista recorda alguns dels moments més emblemàtics del rodatge i reflexiona sobre com la sèrie va marcar tota una generació.
L’especial mostrarà imatges d’arxiu inèdites i la recreació d’alguns dels decorats més recordats de la ficció, com el saló de la família Stewart o el famós armari de Hannah Montana. Aquest recorregut visual vol recuperar la nostàlgia d’una producció que va transcendir la televisió infantil i va influir en la música, la moda i l’entreteniment juvenil. Des de l’estrena, Hannah Montana es va convertir en un fenomen global i en un dels projectes més exitosos de Disney. La sèrie, nominada als Emmy Awards, va generar una important trajectòria musical amb catorze àlbums de platí i divuit d’or, a més de dos llargmetratges inspirats en la història.
“Hannah Montana sempre formarà part de mi”, explica Cyrus. “El que va començar com una sèrie de televisió es va convertir en una experiència compartida amb milions de fans.” La cantant assegura que aquest aniversari és “una manera de celebrar i agrair el suport rebut durant vint anys”. Per la seva banda, el president de Disney Branded Television afirma que la sèrie va inspirar molts joves “a somiar en gran i acceptar totes les facetes de si mateixos”.