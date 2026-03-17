'El rebost i altres malsons'
‘EL REBOST I ALTRES MALSONS’
Presentació del llibre El rebost i altres malsons, de Fabiola Sofía Masegosa. Lectura dramatitzada a càrrec de Raquel López. Direcció de Pere Tomàs. Hora: 19 h. Llibreria La Trenca. Andorra la Vella.
‘L’UNIVERS DE LA MAITE’
Selecció d’obres de Maite Bernet en què podem trobar principalment gravats, a la vegada que altres disciplines com la joieria, la ceràmica i la seva última passió, els esmalts. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 26 de març.
‘IMATGES SENSE FRONTERES’
Imatges captades pels socis de l’Associació Fotogràfica Valls del Nord, que ens transporten a paisatges i racons d’arreu del món, mostrant la diversitat, la bellesa i l’esperit explorador que uneix tots els autors. Una proposta per descobrir el món a través de la sensibilitat i la mirada dels fotògrafs de les valls del nord. Biblioteca comunal Antoni Morell. La Massana. Fins al 31 de març.
‘UN COS SOTA 10 MIRADES’
Emma Regada ens convida a reflexionar sobre la transformació d’Andorra a través del cos i la fotografia. Un projecte íntim i potent. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 28 de març.
‘VAN GOGH LIVE ANDORRA 2026’
Van Gogh Alive és l’experiència immersiva més visitada arreu el món. Endinsa’t en el món de l’artista a través de totes les seves obres, que cobren vida a través d’una tecnologia única. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany. Fins al 6 d’abril.
‘CELEBRANT MARILYN’
A través d’una selecció d’obres de diversos moviments i tècniques artístiques, l’exposició es presenta com una ocasió per analitzar la metamorfosi que transforma una noia en una estrella de Hollywood i, posteriorment, en una icona i un objecte de consum. Centre d’Art. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de juny.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Exposició de l’artista Naiara Escabias. Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.