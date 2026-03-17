TELEVISIÓ
Nou misteri a la vista
'La Niña’ s’estrena el 12 d’abril a la plataforma Disney+ i Atresmedia. La sèrie va ser presentada al Festival de Màlaga i és la tercera part de la saga.
La plataforma Disney+ va presentar un dels seus grans projectes de la temporada al Festival de Màlaga. Es tracta de la nova sèrie basada en la tercera novel·la de la saga creada per Carmen Mola. La producció arribarà el 12 d’abril a la plataforma i també s’estrenarà simultàniament a Atresplayer gràcies a l’acord de distribució signat entre ambdues companyies. La sèrie va ser gravada a les Canàries i a diverses localitats de Madrid.
La nova ficció dona continuïtat a l’univers iniciat amb La novia gitana i La Red Púrpura, dues adaptacions que van obtenir una bona acollida entre el públic. En aquesta tercera entrega, la brigada d’anàlisi de casos (BAC) torna a situar-se al centre de la trama, però amb un equip marcat per les conseqüències dels casos anteriors. La inspectora Elena Blanco, interpretada novament per Nerea Barros, intentarà prendre certa distància de la seva feina mentre afronta el dol per tot el que ha viscut. Paral·lelament, Chesca buscarà venjança després dels fets relacionats amb la xarxa criminal investigada la temporada anterior. Al llarg de vuit episodis d’uns cinquanta minuts, els investigadors intentaran descobrir qui hi ha darrere de l’organització coneguda com la Red Púrpura, mentre també exploren els seus orígens en una investigació plena de simbolisme, misteri i elements foscos.
La sèrie està dirigida per Paco Cabezas, responsable també de les dues primeres entregues, juntament amb Miguel Ángel Trudu. El repartiment recupera bona part dels actors principals, com Lucía Martín Abelló, Ignacio Montes, Mona Martínez o Vicente Romero, i incorpora nous noms com Eduardo Casanova, Raúl Sanz, Pepe Sevilla, Santi Prego o Daniel Freire. Produïda per Buendía Estudios Canarias i Diagonal (Banijay Iberia), amb la participació d’Atresmedia. A més, les dues sèries anteriors també s’incorporaran al catàleg de Disney+ pròximament.