CARTELLERA
Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.
CINEMES ILLA CARLEMANY
Torrente presidente 17.45 19.00 20.00 22.15
Hoppers 17.30 18.00*** 19.15
Como cabras 17.15
Scream 7 19.45 22.00
¡La novia! 22.00
Balandrau 17.15*** 19.30***
Cumbres borrascosas 22.15
Greenland 2 17.15
Ruta de escape 21.30
La asistenta 21.30
Los miserables: el origen 20.15
CINEMES GUIU
Torrente presidente 18.00 20.00
Balandrau, vent salvatge 18.10
Los Domingos 20.15