TELEVISIÓ
El retorn de Malcolm
La plataforma Disney+ ja té data per al retorn d’una de les comèdies més recordades de principis de segle. El pròxim 10 d’abril arribarà la minisèrie Malcolm: de mal en peor, una producció que recupera la popular família més de dues dècades després del final de la ficció original. El llançament s’ha anunciat amb la publicació del primer tràiler oficial d’aquesta nova etapa, que estarà formada per quatre episodis.
La nova entrega reunirà quasi tot el repartiment original. Bryan Cranston, Frankie Muniz, Jane Kaczmarek, Christopher Kennedy Masterson, Justin Berfield i Emy Coligado tornaran a donar vida als seus personatges més de vint anys després de l’estrena de la sèrie original Malcolm in the Middle. La principal absència serà la d’Erik Per Sullivan, recordat pel paper de Dewey, que no participa en el projecte. En aquesta nova etapa, el personatge serà interpretat per Caleb Ellsworth‑Clark.
La història comença amb Malcolm allunyat de la seva família des de fa més d’una dècada. El protagonista es veu obligat a tornar a casa acompanyat de la seva filla per assistir a la festa del seu quaranta aniversari organitzada pels seus pares, Hal i Lois. Aquest retrobament servirà de punt inicial per reunir tots els membres de la família i recuperar el to caòtic que va convertir la sèrie en una de les comèdies més emblemàtiques dels anys 2000.
La minisèrie també incorporarà nous personatges. Keeley Karsten interpretarà Leah, la filla de Malcolm; Vaughan Murrae donarà vida a Kelly, la germana petita del protagonista; i Kiana Madeira s’afegeix al repartiment com a Tristan, la seva parella. El projecte compta amb el creador original, Linwood Boomer, com a guionista i productor executiu, mentre que la direcció dels quatre episodis de la temporada recau en Ken Kwapis. Els 151 episodis de la sèrie original estan disponibles a la plataforma Disney+.