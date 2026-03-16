HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Un dels objectius del dia pot ser l'avaluació de les idees dels altres. Les activitats de grup podrien requerir la teva aportació intel·lectual. Un amic us pot venir amb una idea per a un projecte d'algun tipus. Escriure o parlar poden estar-hi involucrats. El teu amic no té una manera de pensar molt pràctica, així que no et sorprenguis si les idees no semblen gaire factibles en aquests moments. Tot i això, no el desalients. Potser t'acabi sorprenent.
Taure
El moure's a través del teu veïnat poden tornar-se gairebé impossible avui per factors que van més enllà del teu control, com ara el trànsit, la construcció o tots dos. Si tens manats a fer, retarda'ls. Si és possible, camina o va amb bicicleta. Si has d'anar a la interlocutòria, però, assegura't de tenir la teva música favorita amb tu perquè puguis fer alguna cosa mentre esperes en el trànsit. En cas contrari, és possible que realment t'avorreixis.
Bessons
És probable que la teva ment estigui fent un gir místic. Aquest és un gran dia per estudiar conceptes espirituals o metafísics o ampliar els teus coneixements a camps com l'astrologia, la numerologia o altres ciències ocultes. Llibres i conferències poden cridar la teva atenció, i les converses amb amics que comparteixin els teus interessos han de posar la teva ment en marxa. No deixeu que el dia d'avui passi de llarg. Expandeix la teva ment.
Cranc
Els somnis o visions podrien portar idees sobtades i emocionants pel que fa a les qüestions laborals. Aquests somnis us poden portar cap a llibres, llocs web i altres fonts d'informació que us poden proporcionar orientació addicional que podria resultar inestimable. La font de les teves idees pot ser poc ortodoxa, però no les rebutgis per això. Pensa-hi com a missatges del teu ésser superior i treu-ne el màxim profit.
Lleó
Tindràs a sincronitzar-te profundament amb els pensaments i sentiments dels teus socis en aquest moment. De fet, la sensació serà tan forta que potser és una mica aclaparadora. Tot i això, és un avantatge. Probablement sabràs instintivament el que volen els que t'envolten, i aquesta nova sensibilitat definitivament t'ha de sumar alguns punts amb els socis comercials i romàntics. No tinguis por de fer-ne ús. Per això hi és.
Verge
Treballar en projectes que requereixin imaginació i sensibilitat podria portar-te molt de temps avui. Algunes investigacions profundes poden estar involucrades. El treball pot requerir una gran quantitat denergia i concentració, potser més de la que esperaves, però el més probable és que acabis amb alt grau de satisfacció amb els resultats finals. Simplement assegura't de prendre descansos, i no t'oblidis de menjar. Necessitaràs el combustible després de tot.
Balança
Paraules d'amor, potser d'una natura molt idealista, podrien ser intercanviades avui entre tu i la teva parella romàntica. Un de vosaltres podria fins i tot escriure una cançó o un poema per a laltre. Això pot ser una experiència molt sanadora i transformadora, de manera que podria fer que tots dos se sentin molt bé. L'únic inconvenient és que es podrien veure a través de lents color de rosa. Recordeu que tots dos són humans! Gaudeix del teu dia!
Escorpí
L'estudi de temes intel·lectuals o espirituals que particularment t'interessen et podria tenir a casa la major part del dia. Més d'una persona et podria visitar per tal de discutir aquestes qüestions, potser portant un parell de llibres. Els debats podrien prendre un nivell imaginatiu, idealista i fins i tot místic que podrien ser font d'inspiració per a tots els involucrats. Pren notes, perquè voldràs tenir seguretat i recordar aquestes converses.
Sagitari
Avui la intuïció millora les comunicacions de tota mena. Si heu estat pensant en fer alguna cosa per escrit, aquest és el dia per començar. La teva ment és particularment expansiva i la teva imaginació està treballant a un nivell molt alt. Les perspectives que normalment no contemples afegeixen una nova profunditat i dimensió a la teva escriptura, ja sigui un poema, una novel·la, un article o una carta a una amistat. Aprofita tant com puguis!
Capricornio
La imaginació es combina amb les habilitats intel·lectuals per permetre't fer canvis creatius a casa teva. Això podria ser una mica menor, com la compra de plantes o un projecte de gran envergadura, com la remodelació o redecoració de casa teva. Trieu el que escolliu fer, és molt probable que canalitzeu una gran part de la vostra energia cap a això ara mateix per tal de produir els resultats amb què tu i els altres membres de la vostra llar puguin estar feliços. Diverteix-te!
Aquari
Pots fer una visita a la biblioteca avui, ja que pots necessitar localitzar alguna informació intel·lectual, espiritual o pràctica necessària per a una tasca o projecte en què estàs treballant. Pots trobar-te amb què passes més temps allà del que originalment havies planejat, ja que pots descobrir fets o idees que t'obren fascinants i noves vies de pensament. Si el teu temps és limitat, vigila les hores que hi passes. Si no és així, diverteix-te!
Peixos
La teva intuïció ha anat augmentant els últims mesos, i avui podria operar a un nivell particularment alt. Més d'una premonició et pot arribar, i probablement et trobaràs captant més sovint els pensaments i sentiments dels altres. Si us agrada l'art, us pot arribar una inspiració que definitivament heu d'aprofitar. No et preocupis per allò pràctic. Penseu en la inspiració com una assignació de l'Univers!