L'origen dels elements químics, des del Big Bang fins a l'Oganessó
LA PROPOSTA DEL DIA
‘L’ORIGEN DELS ELEMENTS QUÍMICS, DES DEL BIG BANG FINS A L’OGANESSÓ’
El Dr. Josep Maria Fernàndez i Novell, degà del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya i president de l’Associació de Químics de Catalunya, exposarà l’evolució en el descobriment dels elements químics, com s’han anat trobant els que componen la taula periòdica i la seva utilitat fins a l’oganessó, el darrer descobert. Hora: 19 h. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘L’UNIVERS DE LA MAITE’
Selecció d’obres de Maite Bernet on podem trobar principalment gravats, a la vegada que altres disciplines com la joieria, la ceràmica i la seva última passió, els esmalts. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 26 de març.
‘IMATGES SENSE FRONTERES’
Imatges, captades pels socis de l’Associació fotogràfica Valls del Nord, ens transporten a paisatges i racons d’arreu del món, mostrant la diversitat, la bellesa i l’esperit explorador que uneix tots els autors. Una proposta per descobrir el món a través de la sensibilitat i la mirada dels fotògrafs de les Valls del Nord. Biblioteca comunal Antoni Morell. La Massana. Fins al 31 de març.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Exposició de l’artista Naiara Escabias. Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.
‘UN COS SOTA 10 MIRADES’
Emma Regada ens convida a reflexionar sobre la transformació d’Andorra a través del cos i la fotografia. Un projecte íntim i potent. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 28 de març.
‘VAN GOGH LIVE ANDORRA 2026’
Endinsa’t en el món de l’artista a través de totes les seves obres, que cobren vida a través d’una tecnologia única. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany. Fins al 6 d’abril.
‘CELEBRANT MARILYN’
A través d’una selecció d’obres de diversos moviments i tècniques artístiques, l’exposició es presenta com una ocasió per analitzar la metamorfosi que transforma una noia en una estrella de Hollywood i, posteriorment, en una icona i un objecte de consum. Centre d’Art d’Escaldes. Escaldes-Engordany.