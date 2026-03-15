La realitat de ser mare
Movistar Plu+ estrena el 23 d’abril ‘Yo siempre a veces’, una sèrie original produïda per Javier Calvo i Javier Ambrossi que retrata el reptes de la criança
Movistar Plus+ estrenarà el pròxim 23 d’abril la sèrie original Yo siempre a veces, una ficció creada per Marta Bassols i Marta Loza i produïda en col·laboració amb Suma Content, la productora impulsada per Javier Calvo i Javier Ambrossi. La sèrie arribarà completa a la plataforma amb sis episodis. La producció està dirigida per Claudia Costafreda, Ginesta Guindal i la mateixa Marta Loza, i s’ha rodat en diferents localitzacions de Barcelona i Berlín. La història presenta un retrat generacional sobre les dificultats de madurar a la trentena i criar un fill en un context marcat per la precarietat i les expectatives socials.
La trama se centra en Laura, interpretada per Ana Boga, una dona que queda embarassada poc després de conèixer el Rubén, personatge interpretat per David Menéndez. Sis mesos després del naixement del seu fill, Mario, la parella ja s’ha separat i no en bons termes, i Laura afronta pràcticament sola la criança del nen. Tot i les dificultats, intenta tirar endavant amb determinació, humor i una gran dosi d’energia, encara que sovint també hagi d’aprendre a gestionar les seves pròpies inseguretats.
La sèrie es presenta com una comèdia dramàtica que aborda sense filtres la realitat de moltes dones que afronten la maternitat en solitari i qüestiona el mite de la família i la parella perfectes i de les contradiccions que travessen una nova generació.
Loza explica que “la ficció busca oferir un retrat íntim i realista de la dona contemporània.” Per a Bassols “el procés d’escriptura, creació i rodatge com a mare que cria sola m’ha portat a rememorar els mateixos abismes que travessa la Laura. Per això sé que, encara que tingui molt de nosaltres, aquesta història és universal.” El repartiment es completa amb noms com Paco Tous, Belén Ponce de León, María de Medeiros, Diane Guerrero, Neus Asensi, Juani Ruiz i Jordi Vilches.