TELEVISIÓ
Tornen però oposats
Netflix porta la segona temporada de ‘Clanes’, que s’estrena el 3 d’abril amb Ana i Daniel, ara, en bàndols oposats i secrets que poden girar i trencar-ho tot.
Netflix va presentar el tràiler oficial de la segona temporada de Clanes, la sèrie protagonitzada per Clara Lago i Tamar Novas i produïda per Vaca Films. La nova entrega s’estrenarà a la plataforma el 3 d’abril i reprendrà la història tres anys després dels esdeveniments narrats en la primera temporada.
Segons mostren les primeres imatges avançades, el pas del temps no ha estat suficient perquè els protagonistes deixin enrere el passat. Ana, interpretada per Lago, i Daniel, a qui dona vida Novas, tornaran a quedar atrapats en el complex univers del narcotràfic gallec, però aquesta vegada en bàndols oposats. D’una banda, Daniel accepta sortir al mar una última vegada per ajudar el seu pare, una decisió que el torna a vincular amb les activitats il·legals de la seva família.
De l’altra, Ana es veu obligada a tornar a Cambados i a treballar amb el clan rival dels Padín, una elecció que pot desencadenar conseqüències irreversibles. Aquest nou escenari situa els dos personatges en una posició de confrontació directa i posa en risc tant el futur de les organitzacions criminals implicades com la relació personal que mantenien fins ara. Ana és conscient que col·laborar amb l’enemic pot precipitar la caiguda definitiva dels Padín i, al mateix temps, trencar qualsevol possibilitat de reconciliació amb Daniel.
La segona temporada constarà de sis episodis escrits per Jorge Guerricaechevarría i dirigits per Marc Vigil i Javier Rodríguez. Entre les novetats del repartiment destaca la incorporació de Luis Zahera, que se suma al repartiment format també per Xosé Antonio Touriñán, Melania Cruz, Miguel de Lira, María Pujalte, Chechu Salgado i Diego Anido. La primera temporada de la sèrie va tenir èxit internacionalment i es va convertir en la producció de parla no anglesa més vista de Netflix, assolint el número 1 en 28 països.