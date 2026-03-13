HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Els nous descobriments que capturin la teva imaginació podrien fer que passis la major part del dia a casa aprenent tot el que puguis. Tot apunta que no voldràs fer moltes altres coses, però és important que recordis prendre't descansos i fer una mica d'exercici durant el dia. Moure el cos i deixar anar la tensió dels músculs pot aconseguir que la teva ment funcioni.
Taure
Avui podeu experimentar, encara que sigui breument, el tipus més intens i refinat d'amor espiritual. Potser això sigui per a un amic, fill, amant, o potser per a tota forma de vida al planeta. També estàs sentint influència artística, així que si has estat pensant a fer alguna cosa com a regal, aquest és el moment de fer-ho. Tots els signes també són un bon auguri per a altres projectes artístics. Endavant i gaudeix del dia.
Bessons
El teu gran esforç a la feina pot semblar que finalment està donant els seus fruits, ja que tots els signes indiquen que un augment de sou, promoció o qualsevol altra forma de promoció es farà realitat. La teva ambició i concentració t'han conduït i continuaran fent-ho a un èxit significatiu, que és probable que no escapi a l'atenció dels teus superiors. Obtingues satisfacció dels teus èxits i continua com ets.
Cranc
Estudiar en solitud pot venir de gust avui. Un nou interès ha capturat la teva imaginació, així que pots decidir aïllar-te a casa teva oa la biblioteca per aprendre'n. La teva concentració és gran, com la teva perseverança, així que qualsevol cosa que comencis avui és probable que tingui èxit. El desavantatge és que pots forçar la vista o tenir mals de cap intentant aconseguir massa alhora. Pren-te el teu temps.
Lleó
Els records que brollen avui podrien desencadenar el desig de posar-te en contacte amb vells amics o parents que no has vist en gaire temps. Algunes d'aquestes memòries podrien ser agredolços, i per això el dolor experimentat en el passat sortirà a la superfície una vegada més. No t'aferris a aquests greuges antics. Resol-los a la teva ment i després deixa'ls anar. És possible que experimentis un alleugeriment profund.
Verge
Esdeveniments socials orientats als negocis poden ocupar molt del teu temps. Podries estar planejant assistir-hi. Fins i tot podries anar a més d'un. Et sents especialment cordial en aquest moment, de manera que hauries de fer una bona impressió, i possiblement, fins i tot fer alguns nous amics. Tanmateix, també és important recordar que t'has de dedicar algun temps a tu mateix/a.
Balança
El teu encant i les bones maneres innates t'han proporcionat bones relacions, tant amb els companys de feina com amb els teus superiors, i avui pots descobrir que això t'ha servit de molt. Les figures d'autoritat poden semblar una mica intimidants, però aferra't a la gran confiança que tens. El treball dur i la dedicació també han portat algunes felicitacions corporatives. Per tant, és molt possible que pugueu escoltar sobre una futura promoció professional. Endavant!
Escorpí
Avui podries tenir al cap la idea de treballar en els teus propis projectes. Podrien implicar algun tipus destudi o les arts. És possible que consideris formes innovadores de guanyar diners extra. Tot sembla indicar que qualsevol empresa que s'iniciï o continuï avui és probable que tingui èxit, així que hi veu. No obstant això, és important pensar detingudament en allò que estiguis treballant abans de presentar-ho als altres.
Sagitari
Les inversions a llarg termini, especialment les que tinguin a veure amb béns arrels, podrien donar els seus fruits ara. Si heu estat pensant en comprar o vendre una casa, aquest és el moment de fer-ho. Tot sembla indicar que la teva paciència donarà els seus fruits, almenys un dels teus vells objectius hauria de portar èxit en aquests moments. A més, si has estat pensant a invertir una mica de diners a casa teva per, per exemple, la remodelació o la construcció d'una addició, comença a planificar-ho avui.
Capricornio
Debatre idees amb els teus col·legues avui podria conduir a la planificació d'esdeveniments socials ia reunir persones importants per assegurar la seva cooperació en projectes ambiciosos. És possible que et trobis en una sèrie de reunions, o passant un temps considerable al telèfon. La teva ment està especialment orientada als negocis avui, per tant estaràs operant de manera molt eficient. Tot i això, recorda les subtileses. Expressa interès cortès en què t'envolten, encara que no ho sents.
Aquari
Una gran quantitat de paperassa, potser que tingui a veure amb contractes, podria donar lloc a beneficis econòmics a la feina. Podries guanyar o estalviar una mica de diners per al teu ocupador, cosa que podria resultar important. Espera algun tipus de reconeixement pels teus esforços per part dels teus superiors; podria conduir a un augment de sou oa un ascens. No obstant això, hi pot haver cert retard respecte a això darrer. No ho esperis immediatament.
Peixos
Avui és possible que vulguis dedicar el teu sentit innat dels negocis a tenir èxit amb un dels teus projectes favorits. Aquesta és una bona idea, perquè tot indica que allò que es comenci avui, ja siguis tu o el teu ocupador, podria conduir a l'èxit. Pots, però, trobar-te gastant una mica més de diners del normal. No et continguis, però vés amb compte!