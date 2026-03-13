AGENDA

Andorra Remember Festival. Edició Pirata

LA PROPOSTA DEL DIA

DISSABTE, 14

MÚSICA

ANDORRA REMEMBER FESTIVAL EDICIÓ PIRATA

La festa remember més important d’Andorra es converteix en una festa d’ambientació pirata amb l’actuació dels DJ Pastis&Buenri, Ruben XXL i els andorrans Marki&Vega, Naiara HL, Lex Sender, Jim Pure i Edu_Art. Hora: 23 h. Complex del Tabola. La Massana.

DIVENDRES, 13

MÚSICA

CONCERT CONSTITUCIÓ: ‘CONVIVÈNCIA I PROJECTE COMPARTIT’

El concert, que compta amb la direcció d’Antonio Planelles, proposa un recorregut musical d’alta intensitat emocional que convida a la reflexió col·lectiva a través d’obres cabdals del repertori per a orquestra de corda. Hora: 20 h. Auditori Nacional d’Andorra. Ordino.

TRIBUT A LA OREJA DE VAN GOGH

Sopar amb música en directe amb versions en anglès i espanyol de La Oreja de Van Gogh. Hora: 20.30 h. Pizzeria Primeravera. Andorra la Vella.

TALLER

RITUAL FACIAL EXCLUSIU EN 5 PASSOS

Aprendràs a crear una rutina eficaç i sortiràs amb eines pràctiques per mantenir la teva pell radiant des del primer dia. Horari: a les 10.30 o a les 13.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

TEATRE

OBRA DE TEATRE AMATEUR ‘GREASE’

Obra de teatre musical amateur en anglès Grease. Hora: 20 h. Teatre de les Fontetes. La Massana.

EXPOSICIÓ

‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’

L’artista urbà francès C215 presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.

‘RESPIRS DE CANILLO’

Exposició de l’artista Naiara Escabias. Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.

