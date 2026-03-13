AGENDA
Andorra Remember Festival. Edició Pirata
LA PROPOSTA DEL DIA
DISSABTE, 14
MÚSICA
ANDORRA REMEMBER FESTIVAL EDICIÓ PIRATA
La festa remember més important d’Andorra es converteix en una festa d’ambientació pirata amb l’actuació dels DJ Pastis&Buenri, Ruben XXL i els andorrans Marki&Vega, Naiara HL, Lex Sender, Jim Pure i Edu_Art. Hora: 23 h. Complex del Tabola. La Massana.
DIVENDRES, 13
MÚSICA
CONCERT CONSTITUCIÓ: ‘CONVIVÈNCIA I PROJECTE COMPARTIT’
El concert, que compta amb la direcció d’Antonio Planelles, proposa un recorregut musical d’alta intensitat emocional que convida a la reflexió col·lectiva a través d’obres cabdals del repertori per a orquestra de corda. Hora: 20 h. Auditori Nacional d’Andorra. Ordino.
TRIBUT A LA OREJA DE VAN GOGH
Sopar amb música en directe amb versions en anglès i espanyol de La Oreja de Van Gogh. Hora: 20.30 h. Pizzeria Primeravera. Andorra la Vella.
TALLER
RITUAL FACIAL EXCLUSIU EN 5 PASSOS
Aprendràs a crear una rutina eficaç i sortiràs amb eines pràctiques per mantenir la teva pell radiant des del primer dia. Horari: a les 10.30 o a les 13.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
TEATRE
OBRA DE TEATRE AMATEUR ‘GREASE’
Obra de teatre musical amateur en anglès Grease. Hora: 20 h. Teatre de les Fontetes. La Massana.
EXPOSICIÓ
‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Exposició de l’artista Naiara Escabias. Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.