AGENDA
Les primeres pases del procés constituent (1989-1992)
LA PROPOSTA DEL DIA
‘LES PRIMERES PASSES DEL PROCÉS CONSTITUENT (1989-1992)’
Taula rodon a càrrec de Tom Cerqueda, Josep Enric Dallerès, Albert Gelabert, Jordi Mas i Vicenç Mateu. L’acte serà conduït per Yvan Lara. Hora: 19 h. Vestíbul del Consell General. Andorra la Vella.
TEATRE
‘RESSONÀNCIES. VEUS QUE VIBREN, HISTÒRIES QUE TRANSFORMEN’
En els marc dels actes culturals al voltant del Dia de la dona es presenta aquesta obra de teatre basada en la història real de les cartes del consultori Francis. Un retrat de l’educació sentimental de les dones durant el franquisme. Hora: 20 h. Sala d’actes del comú. Escaldes-Engordany.
JORNADES
PRIMERES JORNADES D’HISTÒRIA DE CANILLO
Aquestes jornades ofereixen una mirada àmplia sobre la història de Canillo, posant en valor la documentació històrica, l’arqueologia, la memòria col·lectiva i les tradicions populars. Conferència a càrrec de Robert Pastor i projecció d’un documental. Hora: 18 h. Cal Federico. Canillo.
EXPOSICIONS
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
El públic podrà viatjar per la mirada fotogràfica d’una època i descobrir visions personals que abracen setanta anys d’història contemporània del Principat. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 13 de març.
‘L’UNIVERS DE LA MAITE’
Selecció d’obres de Maite Bernet, en què podem trobar principalment gravats, a la vegada que altres disciplines com la joieria, la ceràmica i la seva última passió, els esmalts. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 26 de març.
‘IMATGES SENSE FRONTERES’
Les imatges, captades pels socis de l’Associació Fotogràfica Valls del Nord, ens transporten a paisatges i racons del món, mostrant la diversitat i la bellesa. Biblioteca comunal Antoni Morell. La Massana. Fins al 31 de març.