TELEVISIÓ
Criar, sobreviure i caos
Apple TV ha anunciat el trailer de la nova sèrie de drama ‘Margo tiene problemas de dinero’. El xou tindrà vuit episodis i s’estrenarà el 15 d’abril.
La plataforma Apple continua reforçant la seva aposta per la ficció internacional amb l’arribada d’una nova producció. Apple TV+ estrenarà el pròxim 15 d’abril la sèrie Margo tiene problemas de dinero, una dramèdia familiar amb un repartiment de primer nivell encapçalat per Elle Fanning, Michelle Pfeiffer i Nicole Kidman.
La ficció està basada en la novel·la homònima de Rufi Thorpe i tindrà vuit episodis. El servei d’estríming publicarà els tres primers capítols el dia de l’estrena i, a partir d’aleshores, en difondrà un de nou cada dimecres fins al desenllaç, previst per al 20 de maig. La plataforma ja ha presentat el primer tràiler oficial de la producció.
Un dels grans atractius de la sèrie és el repartiment, que a més de les tres protagonistes principals inclou Nick Offerman i Thaddea Graham. La història segueix Margo, interpretada per Fanning, una jove aspirant a escriptora que abandona els estudis universitaris i es veu obligada a tirar endavant amb un nadó, factures acumulades i cada vegada menys recursos econòmics. La protagonista és filla d’una excambrera de Hooters, interpretada per Pfeiffer, i d’un exlluitador professional, paper que assumeix Offerman. Enmig de les dificultats, Margo intentarà trobar una manera de sobreviure i redefinir la seva vida, en una trama que combina drama familiar, humor i crítica social.
La sèrie compta amb el segell del prestigiós estudi A24 i està liderada pel guionista i productor David E. Kelley, responsable de títols com Big Little Lies, The Undoing o The Lincoln Lawyer. Kelley exerceix de showrunner i productor executiu juntament amb Elle Fanning, Dakota Fanning i Brittany Kahan Ward, entre altres. El primer episodi està dirigit per Dearbhla Walsh, guanyadora dels premis Bafta i Emmy, que també participa com a productora executiva en aquest projecte televisiu.