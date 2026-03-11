Jardí vora el mar
JORNADES
5ES JORNADES DE BRUIXERIA D’ANDORRA
Yolanda Pividal presentarà juntament amb la seva productora Ruth Somalo el documental A Witch Story, que narra, des d’una perspectiva feminista, un dels episodis més obscurs de la història dels Estats Units: la cacera de bruixes a Salem. Hora: 18.30 h. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria.
LLETRES
CLUB DE LECTURA DE CANILLO
La biblioteca comunal de Canillo et convida a una nova sessió del Club de lectura dedicada a Jardí vora el mar, de Mercè Rodoreda, una obra emblemàtica de la literatura catalana. Hora: 19.30 h. Biblioteca. Canillo.
MÚSICA
PRESENTACIÓ DE LA REVISTA ‘ENDERROCK. ESCENA ANDORRANA’
La revista Enderrock dedica un número especial a l’escena musical andorrana, en què s’inclou també el disc recopilatori Música Andorra 2026, amb 21 temes d’artistes del país. Hora: 20 h. Auditori Nacional d’Andorra. Ordino.
EXPOSICIONS
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
El públic podrà viatjar per la mirada fotogràfica d’una època i descobrir visions personals que abracen setanta anys d’història contemporània del Principat.. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 13 de març.
‘L’UNIVERS DE LA MAITE’
Selecció d’obres de Maite Bernet on podem trobar principalment gravats, a la vegada que altres disciplines com la joieria, la ceràmica i la seva última passió, els esmalts. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 26 de març.
‘IMATGES SENSE FRONTERES’
Les imatges, captades pels socis de l’Associació Fotogràfica Valls del Nord ens transporten a paisatges i racons d’arreu del món, mostrant la diversitat, la bellesa i l’esperit explorador que uneix tots els autors. Biblioteca comunal Antoni Morell. La Massana. Fins al 31 de març.