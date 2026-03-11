TELEVISIÓ
El comiat de Valerie
HBO MAX estrena el pròxim 23 de març la tercera i última temporada de ‘The Comeback’. La producció recupera Valerie Cherish vint anys després del debut.
La plataforma de televisió HBO estrenarà el pròxim 23 de març la tercera i última temporada de la sèrie còmica The Comeback, creada per Michael Patrick King i Lisa Kudrow. La nova entrega consta de vuit episodis que s’emetran setmanalment cada dilluns fins al capítol final, previst per a l’11 de maig. La producció recupera el personatge de Valerie Cherish dues dècades després del debut de la ficció.
En aquesta tercera temporada, Lisa Kudrow torna a interpretar Valerie Cherish, una actriu veterana de comèdies televisives que intenta mantenir-se rellevant en una indústria dominada per nous rostres i canvis constants. El paper li va valer en el seu moment una nominació als premis Emmy, i és una de les interpretacions més reconegudes de la seva carrera televisiva després de la seva etapa a Friends.
La sèrie segueix el recorregut professional de Valerie Cherish, que va assolir la fama entre el 1989 i el 1993 gràcies a la sitcom I’m It! Després d’aquell èxit, la seva trajectòria va quedar estancada i l’actriu va desaparèixer del focus mediàtic durant més d’una dècada. El seu retorn es produeix el 2005, quan aconsegueix el paper de la tieta Sassy en una nova comèdia titulada Room and Bored, però, per obtenir el paper, accepta que tot el procés sigui documentat en un reality show anomenat també The Comeback. Aquest format converteix cada moment de la seva vida professional i personal en material televisiu, exposant les dificultats d’una artista que lluita per trobar el seu lloc en un Hollywood cada vegada més jove. El repartiment d’aquesta última temporada inclou, entre altres, Dan Bucatinsky, Laura Silverman, Damian Young, Tim Bagley, Abbi Jacobson i Andrew Scott. Els creadors també exerceixen de productors executius juntament amb John Melfi i el mateix Dan Bucatinsky.