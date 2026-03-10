HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Tu, juntament amb la teva parella, podrien estar molt ocupats tractant de trobar temps per veure avui. Més tard, quan per fi estiguis sola, el teu telèfon podria estar sonant sense parar, ficant-se al seu temps junts. No tingueu por d'apagar-lo. Si una trucada és molt important, tornaran a trucar més tard.
Taure
Algú que viu molt lluny, i de qui no has sentit a parlar durant molt de temps, podria donar-te una trucada sorpresa avui. T'encantarà i probablement romandràs al telèfon massa temps. Potser has de fer algunes ordres, però el temps podria mantenir-te sota sostre. No et preocupis per això.
Bessons
Els viatges i l'aventura són a la teva ment. Podries estar somiant viatjar a llocs exòtics i fer coses inusuals, com visitar monuments antics de l'Índia o anar de safari a Kenya. Aquests somnis són possibles, per la qual cosa és possible que vulguis investigar.
Cranc
Potser no és fàcil per a tu convèncer algú avui. Tant se val com de profunda sigui la teva idea o com de convincents les teves explicacions, l'altra persona no està disposada a creure-les encara. No actuïs amb agressivitat. Potser aquesta persona necessita pensar-hi durant un parell de dies, o potser només ha de fer la seva pròpia investigació.
Lleó
Un viatge amb avió pot ocupar la teva ment avui. Potser estàs planejant unes vacances amb família o amb una parella romàntica. Podria ser que t'atrapés l'emoció que sembla guiar avui l'emoció. Els amics et podrien oferir consells, però no estàs en condicions d'acceptar-los, ja que la teva confiança és gran.
Verge
Tens molt en la teva ment en aquest moment, i altres persones podrien estar interpretant el teu comportament tranquil com a distant. Continua al davant i deixa que pensin el que vulguin. Tens alguns problemes reals en què pensar i decisions amb conseqüències importants a què arribar. Seràs capaç de suavitzar-los més tard.
Balança
Avui et podrien arribar invitacions a esdeveniments socials, algunes de persones que no coneixes bé. Tot i això, no les deixis passar. Podeu fer alguns contactes afortunats, o fins i tot alguns nous amics en aquestes festes. Gaudeix d'estar a prop de la gent, però avui pot ser que et resulti una mica tediós. El teu cor és amb la teva família.
Escorpí
Aquesta nit podeu rebre visites a casa, possiblement en una reunió informal d'alguna classe. Estimats amics podrien estar involucrats d'alguna manera. Probablement tindràs un dia molt ocupat, potser acabant els preparatius.
Sagitari
Pot semblar com la seva tinguessis el cap als núvols avui. La veritat és que tens un munt de coses importants a la teva ment. Altres poden sentir-se ofesos pel teu distanciament. Tracta de no preocupar-te per això massa.
Capricornio
Pots sentir que els diners estan sortint del teu compte bancari amb massa rapidesa darrerament, i això pot ser causa de preocupació. Podries sentir que has gastat massa en la decoració de casa teva o en entretenir la família i amics.
Aquari
Aquest serà un bon dia per a tu. T'has de sentir feliç, entusiasta i optimista sobre el futur. Les relacions amb la família, els amics i els veïns tendeixen a ésser càlides i agradables. Avui podries passar una gran quantitat de temps al telèfon o fent ordres.
Peixos
Una onada d'esperit humanitari i el desig de fer el bé poden fer que busquis organitzacions benèfiques per trobar aquelles persones que vols ajudar. No obstant això, els diners dedicats a altres fins podria estar sortint una mica massa ràpid per al teu gust.