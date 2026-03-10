TELEVISIÓ
Gol, segrest i diners
MOVISTAR PLUS + estrena el 26 de març ‘Por cien millones’, que recrea el segrest, durant vint-i-quatre dies, del futbolista Quini el 1981 a Saragossa.
La plataforma Movistar Plus+ estrenarà el 26 de març la sèrie original Por cien millones, creada i dirigida per Nacho G. Velilla i Oriol Capel. La producció es va presentar diumenge al Festival de Màlaga amb la presència dels creadors i dels actors Vito Sanz, Gabriel Guevara i Agustín Otón, que formen part d’un repartiment que recrea un dels casos més famosos del futbol.
La ficció s’inspira en el segrest del davanter de l’FC Barcelona Enrique Castro Quini l’1 de març de l’any 1981. Després d’un partit al Camp Nou contra l’Hèrcules, en què el davanter va marcar dos gols, el jugador va desaparèixer i el cas va sacsejar tot el país. Tres mecànics de Saragossa, Alfonso, Raúl i Salva, ofegats per problemes econòmics, van idear un pla desesperat: raptar l’estrella blaugrana i exigir un rescat de cent milions de pessetes, una quantitat extraordinària per a l’època.
La sèrie, estructurada en tres episodis, posa el focus en els segrestadors, interpretats per Raúl Arévalo, Vito Sanz i Gabriel Guevara, mentre que Agustín Otón assumeix el paper del futbolista asturià. El projecte aposta per una mirada humana i irònica sobre els fets, centrada en tres treballadors a l’atur que, empesos per la precarietat, van descobrir, per les dolentes, dues coses: que la vida no és com les pel·lícules i que ser dolent, quan ets bo, no és tan fàcil com sembla.
El repartiment es completa amb Aixa Villagrán, Natalia Huarte, María de Nati, La Dani, Julia de Castro, Nacho Guerreros, Teresa Rabal i Josele Román. Amb aquesta producció, Movistar Plus+ recupera un succés que va commocionar l’Espanya de principi dels vuitanta i que va mantenir en suspens l’afició de l’FC Barcelona durant vint-i-quatre dies, quan va aparèixer el jugador al zulo del taller mecànic d’un barri humil de Saragossa. La història combina tensió, humor i context social en un cas que va mostrar una realitat molt dura.