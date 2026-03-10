AGENDA
Divendres 13.. La pandèmia a Andorra
5es JONADES DE BRUIXERIA
LLIBRES I RECITAL POÈTICOMUSICAL
Parada de llibres a càrrec de la llibreria La Trenca i Cugula, recital poèticomusical, a càrrec d’Ivet Eroles i Núria Llob. Hora: 18.30 h. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria.
‘ORÍGENES PREHISTÓRICOS EN LOS PAISAJES SAGRADOS DE LOS PIRINEOS’
Conferència a càrrec del Dr. Martín Almagro Gorbes, arqueòleg i museòleg. Hora: 19.10 h. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria.
LLIBRES
‘DIVENDRES 13. LA PANDÈMIA A ANDORRA’
Sis anys després de l’arribada de la malaltia, Joan Martínez Benazet, que era ministre de Salut, i Eric Jover, ministre de Finances i portaveu del Govern, expliquen com es va viure la pandèmia. Hora: 19 h. Sala d’actes del comú. Escaldes-Engordany.
CONFERÈNCIES
‘PERSPECTIVES DEL DRET CONSTITUCIONAL EN EL SEGLE XXI’
Conferència a càrrec del Dr. Enric Fossas Espadaler, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona. Hora: 19 h. Consell General. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Exposició de l’artista Naiara Escabias. Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.
‘L’UNIVERS DE LA MAITE’
Selecció d’obres de Maite Bernet on podem trobar principalment gravats, a la vegada que altres disciplines com la joieria, la ceràmica i la seva última passió, els esmalts. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 26 de març.
‘IMATGES SENSE FRONTERES’
Imatges, captades pels socis de l’Associació fotogràfica Valls del Nord. Biblioteca comunal Antoni Morell. La Massana. Fins al 31 de març.