TELEVISIÓ
Un viatge d’identitat
Netflix llança a l’abril la pel·lícula ‘Mi querida señorita’, protagonitzada per Elisabeth Martínez, dirigida per Fernando González i escrita per Alana S. Portero.
Netflix ha confirmat la data d’estrena, el teaser i el pòster oficial de Mi querida señorita, la nova pel·lícula dirigida per Fernando González Molina i escrita per Alana S. Portero. La producció va a càrrec de Javier Calvo i Javier Ambrossi, empresa Suma Content i arribarà a la plataforma el proper 1 de maig, després del seu pas pels cinemes el 17 d’abril.
La cinta està protagonitzada per Elisabeth Martínez, que debuta a la gran pantalla interpretant Adela, la jove protagonista d’aquesta història. Completen el repartiment noms com Anna Castillo, Paco León, Nagore Aranburu, Manu Ríos, Eneko Sagardoy, Lola Rodríguez, María Galiana i Delphina Bianco. La pel·lícula compta amb una cançó original de Zahara, creada expressament per a la cinta, i música original d’Álex de Lucas i Zahara.
Mi querida señorita narra la vida d’Adela, filla única d’una família conservadora, que passa els dies entre la botiga d’antiguitats familiar i les classes de catequesi que imparteix. La seva vida està marcada per la protecció materna i el desconeixement de la seva intersexualitat, que condiciona la seva existència. Una inesperada amistat amb un sacerdot que acaba d’arribar, el retorn d’un amic d’infància i la irrupció d’Isabel provocaran una sèrie d’esdeveniments que portaran Adela a un viatge d’autodescobriment, de Pamplona a Madrid, on la seva identitat emergirà gràcies a l’amor i al suport dels altres.
La pel·lícula és una adaptació lliure de l’obra homònima de l’any 1972, protagonitzada per José Luis López Vázquez i dirigida per Jaime de Armiñán, amb guió de Borau i Armiñán, nominada aquell any a l’Oscar a la Millor Pel·lícula Estrangera. La première mundial ha tingut lloc el 8 de març a la Secció Oficial a concurs de la 29a edició del Festival de Màlaga, esdeveniment que ha reunit crítics i aficionats del cinema per celebrar aquesta nova versió.