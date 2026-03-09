AGENDA
Misez su la couleur
CURSOS I TALLERS
MEDITACIÓ & MINDFULNESS
Curs de meditació Pou. Path of Unfoldfment. Els dilluns al migdia. Dia de prova gratuïta dia 9. Amb Silvia Monné, mestra de meditació i mindfulness. Hora: de 13.30 a 15 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
PRESENTACIÓ
‘MISEZ SU LA COULEUR’
Presentació de l’exposició amb l’artista Edith Taioni. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
CONFERÈNCIES
‘ESTRATÈGIA TURÍSTICA PARRÒQUIA DE CANILLO’
Presentació de l’estratègia turística de la parròquia de Canillo. Conferència organitzada pel Comú de Canillo. Hora 19 h. Auditori del Palau de Gel d’Andorra. Canillo.
‘ON SÓN ELS MEUS NIVELLS D’ENERGIA?’
Tancant fugues emocionals que t’esgoten. Amb Clara Acena. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIÓ
‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
El públic podrà viatjar per la mirada fotogràfica d’una època i descobrir visions personals que abasten setanta anys d’història contemporània del Principat.. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 13 de març.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Exposició de l’artista Naiara Escabias. Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.
‘L’UNIVERS DE LA MAITE’
Selecció d’obres de Maite Bernet on podem trobar principalment gravats, a la vegada que altres disciplines com la joieria, la ceràmica i la seva última passió, els esmalts. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 26 de març.