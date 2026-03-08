TELEVISIÓ
Superherois en acció
HBO Max ha presentat el primer avanç oficial de la nova sèrie original Lanterns, una producció de DC Studios i Warner Bros Television que arribarà a la plataforma a finals d’agost. La sèrie tindrà una primera temporada de vuit episodis. El projecte està protagonitzat per Kyle Chandler, Aaron Pierre i Kelly Macdonald i forma part de la nova aposta televisiva de l’univers DC.
La ficció segueix la història de John Stewart, un nou recluta del cos dels Lanterns interpretat per Aaron Pierre, que haurà de treballar amb Hal Jordan, una autèntica llegenda del cos interpretada per Kyle Chandler. Tots dos actuen com a policies intergalàctics encarregats de mantenir l’ordre a l’univers, però en aquesta ocasió es veuran implicats en un misteri fosc situat a la Terra.
La investigació d’un assassinat al cor dels Estats Units desencadenarà una trama complexa que connecta amenaces còsmiques amb conspiracions humanes. El pilot de la sèrie està coescrit per Chris Mundy, Damon Lindelof i Tom King, que també figuren com a cocreadors del projecte.
Mundy assumirà el paper de showrunner i supervisarà el desenvolupament narratiu de la producció. Els dos primers episodis estaran dirigits per James Hawes i Stephen williams, mentre que Geeta Vasant Patel i Alik Sakharov també participaran en la direcció al llarg de la temporada.
Entre els productors executius hi ha Mundy, Lindelof, James Gunn, Peter Safran, King, Ron Schmidt i Hawes. La ficció està basada en els personatges del còmic Green Lantern de DC, una de les sagues més emblemàtiques de l’editorial. Amb aquest projecte, HBO Max amplia el seu catàleg de sèries de superherois amb una proposta que té una mescla de gèneres com el thriller policial, ciència-ficció i detectius.