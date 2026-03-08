AGENDA
5es JORNADES DE BRUIXERIA
‘EL SECRET DEL SOL’ - ESPECTACLE
A través dels símbols del Pirineu i dels éssers màgics que l’habiten, la Clariana iniciarà un viatge de descoberta i encantament per invocar el sol i retornar els colors al món. Hora: 12 h. Casa Comunal. Sant Julià de Lòria.
‘DONES DE FLORS I HERBES’
La companyia ha recuperat un text escrit pel dramaturg Agustí Franch, que va quedar al calaix després del primer encàrrec ara fa dos anys. Després d’una revisió i adaptació per part de l’autor, l’equip va començar a treballar conjuntament per crear l’imaginari comú de l’obra. Hora: 18 h. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria.
‘VIQUIMARATÓ SOBRE BRUIXES’
Taller per donar visibilitat i preservar la memòria de les dones acusades de bruixeria a Andorra. Ajuda’ns a escriure la seva història a la Viquipèdia. Hora: 10 a 13 h. Bilbioteca del Centre Cultural Lauredià. Sant Julià de Lòria.
CURSOS I TALLERS
DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
12 h Xerrada Cuidar-nos amb consciència
13 h. Sessió de ioga Les 4 fases del cicle de la dona
Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Andorra la Vella.
MÒDUL 1: TÈCNICA ESTRUCTURAL
Aprèn a alliberar dolors físics i equilibrar l’esquelet amb un mètode energètic aplicable a tu, als altres o com a professió. Hora: de 9.30 a 15.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.
EXPOSICIONS
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
A través d’onze autors i nou fons fotogràfics, el públic podrà viatjar per la mirada fotogràfica d’una època i descobrir visions personals que abasten setanta anys d’història contemporània del Principat. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 13 de març.
‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 (Christian Guémy) presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França.
Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.