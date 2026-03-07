AGENDA

Taller de xarop expectorant i melats

5es JORNADES DE BRUIXERIA D’ANDORRA

TALLER DE XAROP EXPECTORANT I MELATS

Taller de xarop expectorant i melats a càrrec de Les Ben Plantades. Elaboració seguint les bases de la medicina tradicional del Mediterrani. Hora: 17 h. Sala Sergi Mas. Sant Julià de Lòria.

MÚSICA

COTA 1.300: ESPECIAL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Concert de veus femenines amb un tribut a ABBA. Tot plegat envoltat d’un espai agradable, informal i ple de bona energia. Hora: de 17 a 21 h. Plaça La Closa. Ordino.

VIBRAND MUSIC

Vine a carregar energia a ritme de funk, disco, rock, pop i soul amb nosaltres! Hora: 21 h. Hotel Sant Gothard. La Massana.

‘ALÍCIA AL VAIXEL DE LES MERAVALLES’

Espectacle musical que explora el tema universal del viatge i l’adaptació a través de dues històries entrellaçades. Hora: 17 h. Sala de fetes. Encamp.

CONFERÈNCIES

‘DONES I CIÈNCIA-FICCIÓ’

Amb motiu del Dia de la dona, l’escriptora i activista Sandra Miralles (@cifipop) parteix del gènere de la ciència-ficció per analitzar com la construcció dels personatges a la literatura i al cinema influeix directament en l’imaginari col·lectiu actual. Hora: 11 h. Biblioteca comunal. Encamp.

ACTIVITATS INFANTILS

‘BRUIXANTERIS’

Una bruixa troba un nadó, una nena. Sense pensar-s’ho l’adopta i la cria amb amor. La nena creix al costat de la dona tot aprenent els coneixements de la natura, els misteris de la màgia i la bruixeria. Hora: 17 h i 18.30 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’

Recull la trajectòria dels pioners de la fotografia al país, a partir dels fons fotogràfics que es conserven a l’Arxiu. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 13 de març.

