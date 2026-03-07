CARTELLERA

Scream 7

Consulta la cartellera i els horaris dels Cinemes Illa Carlemany i Cinemes Guiu.

Redacció

CINEMES ILLA CARLEMANY

Hoppers 11.30*** 12.00 16.30 17.30*** 19.00 21.30

¡La novia! 12.15 16.15 19.00 21.30

Aves de corral 22.00

Scream 7 16.30 19.15 21.45

Como cabras 11.45 15.15 17.15

Balandrau 17.00*** 19.30***

Cumbres borrascosas 19.15 21.45

Greendland 2 15.30

Ruta de escape 22.00

La assistenta 19.30

A magnificient life 12.30* 15.15*

Zootrópolis 2 12.15

CINEMES GUIU

Balandrau, vent salvatge 19.00

Como cabras 17.00

El último vikingo 19.20

