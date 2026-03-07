HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
El romanç serà molt destacat avui. Totes les energies planetàries indiquen que tu i la teva parella són a la mateixa ona. No és estrany que tots dos s'hagin estat portant molt bé darrerament. Potser és el moment de fer el següent pas important en la relació. Tant se val en quina etapa estiguis, sempre hi ha un pla superior al que aspirar.
Taure
És probable que tot allò que intentis fer avui resulti molt bé. Tens una naturalesa ambiciosa, així que per tots els mitjans en treu profit d'aquestes condicions propícies per perseguir els teus objectius relacionats amb la teva carrera. Descobriràs que tens un enfocament fort i una comprensió clara del que cal fer per tirar endavant.
Bessons
Avui descobriràs probablement que comences a fer progressos reals en un projecte que podria haver estat estancat durant un temps. No pots evitar sentir la satisfacció que tot el teu treball dur finalment comença a donar els seus fruits. Ben fet! T'has guanyat tot l'èxit que t'arribarà.
Cranc
Avui probablement et despertaràs, miraràs al voltant del teu entorn familiar i t'adonaràs que hi ha molt de marge de millora. Afortunadament, ets la persona indicada per a la feina. Ets una persona creativa i tens un gran talent per a la decoració (fins i tot si no te n'adones).
Lleó
Treballes de forma dura i conscient, i sens dubte has estat aplicant les teves habilitats i donant el millor de tu des de fa temps. Ha arribat el moment perquè puguis treure algun benefici de tots els teus esforços. La bona notícia és que tots els signes indiquen que un salt professional gran és a la cantonada per a tu.
Verge
Pot ser que comencis a pensar a buscar una nova feina per tal d'augmentar els teus ingressos. Però probablement no cal prendre una mesura tan dràstica. És possible que el teu cap hagi estat considerant donar-te un augment de sou així que aviat pots rebre una agradable sorpresa.
Balança
Tens un munt d´encant i grans habilitats socials. És una combinació imbatible, i està especialment reforçada amb l'energia astral actual. Assegureu-vos de fer un esforç addicional avui, encara que no estàs dhumor per fer-ho. Algú en una posició de poder i autoritat podrà demanar-te que assisteixis a un sopar, o potser et convidarà a “actuar” en una festa.
Escorpí
Aquest és un dia en què et podries beneficiar molt de passar temps a l'aire lliure reflexionant tranquil·lament. Fins i tot una caminada de mitja hora a través d'un parc de la ciutat us ajudarà a sentir menys cansament i més equilibri.
Sagitari
Treballes durament i de vegades treballes tan dur que t'oblides de prendre't un moment per a tu mateix/a. Això és admirable a curt termini, però no tan intel·ligent a llarg termini. No fas cap bé a ningú si et cremes de pur esgotament.
Capricornio
Avui pots descobrir que anheles unes pinzellades de color a la teva vida. Fes el que puguis per alegrar casa teva. Fins i tot la compra d'algunes plantes amb flors i unes quantes catifes soltes de colors i obres d'art faran una gran diferència. No has de gastar un munt de diners per il·luminar casa teva i aixecar-te l'ànim.
Aquari
Avui pots descobrir que tens més en comú amb els veïns del que pensaves. És probable que algun tipus d'esdeveniment local hagi reunit tots els veïns sota un mateix sostre. Vas com una obligació, però mantingues-te al marge d'interessos i mostra una veritable voluntat de participar.
Peixos
És possible que avui rebis algun cop de sort. Pot ser que un vell parent ric mori i et deixi una mica de diners inesperats. O potser una inversió estigui donant millors fruits del que es podia esperar. Això és just el que necessites per animar-te! Sigues intel·ligent sobre com manejar els diners. El suggeriment és que evitis les recompenses a curt termini a favor de la seguretat a llarg termini.