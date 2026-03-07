TELEVISIÓ
Noves cares a la vista
HBO ha anunciat els nous personatges que apareixeran a la segona temporada d’‘El caballero de los Siete Reinos’, l’spin-off de ‘Joc de Trons’, que s’estrenarà el 2027.
El caballero de los Siete Reinos continua creixent, amb una segona temporada que està en producció des del desembre passat. L’univers televisiu inspirat en Joc de Trons és una de les produccions més esperades pels seguidors de la saga. La nova entrega del projecte impulsat per HBO ja ha començat a perfilar el seu repartiment, incorporant nous personatges que tenen una gran rellevància en la història, i reforça la voluntat de la cadena d’ampliar l’univers narratiu de Ponent amb noves històries.
Segons la plataforma d’estríming, la producció incorporarà nous intèrprets al projecte, entre els quals destaquen Lucy Boynton, que encarnarà Lady Rohanne Webber, també coneguda com la vídua Escarlata; Peter Mullan, que farà de sir Eustace Osgrey, un senyor d’una casa noble, i Babou Ceesay, que serà sir Bennis de l’Escut Bru, un cavaller errant, que se sumaran a una història ambientada dècades abans dels esdeveniments narrats a la sèrie original. La ficció s’inspira en els relats de l’escriptor George R. R. Martin i adaptarà la segona de les novel·les curtes de Dunk i Egg, titulada La espada leal, que s’ambienta un any i mig després dels esdeveniments narrats la primera temporada. La trama es basa en una sequera històrica que provoca conflictes pels drets de l’aigua.
La sèrie se situa aproximadament un segle abans dels conflictes polítics que van sacsejar els Set Regnes a Joc de Trons. En aquest context, la producció aposta per una narrativa més centrada en el viatge, l’honor cavalleresc i les intrigues nobles, elements que formen part de l’imaginari literari de Martin.
La temporada s’estrenarà el 2027 i part de la gravació es farà a Espanya. La primera temporada va ser tot un èxit, amb sis capítols, que van relatar la història del duo inseparable de sir Duncan l’alt, interpretat per Peter Claffey, i el seu jove escuder Egg, interpretat per Dexter Sol Ansell.