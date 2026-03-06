TELEVISIÓ
Adeu a Claire i Jamie
Movistar plus + estrena la vuitena i última temporada d’‘Outlander’, que tanca la història després de dotze anys, vuit temporades i més d’un centenar d’episodis.
La plataforma Movistar Plus+ estrenarà demà la vuitena i última temporada d’Outlander, la sèrie dramàtica basada en les novel·les de Diana Gabaldon que s’ha convertit en un dels fenòmens televisius més duradors de l’última dècada.
Després de dotze anys en emissió, vuit temporades i 101 episodis, la producció protagonitzada per Caitríona Balfe i Sam Heughan arriba al seu desenllaç definitiu. Des de l’estrena el 2014, la ficció basada en les novel·les de Diana Gabaldon s’ha convertit en un fenomen global i en un dels títols més destacats del catàleg de la plataforma.
La nova entrega reprèn la història amb Claire i Jamie Fraser instal·lats novament a Fraser’s Ridge, un assentament que ha crescut mentre ells eren fora. Tot i deixar enrere la guerra d’independència dels Estats Units, el conflicte torna a perseguir-los i amenaça la seva llar.
El showrunner Ronald D. Moore assegura que “la sèrie ha estat una història sobre com l’amor sobreviu al temps, a la guerra i a la pèrdua. El final havia d’honrar aquest viatge emocional”. La temporada final s’inspira principalment en el final del vuitè llibre, Escrito con la sangre de mi corazón, del 2014, el novè íntegrament, Cuenta a las abejas que me fui, del 2021, i el desè, Una bendición para un guerrero que sale, que l’escriptora Diana Gabaldon encara no ha publicat, així que sembla que el final de la sèrie no serà el mateix que el de la saga literària.
La temporada constarà de deu episodis, que s’emetran setmanalment a la plataforma després de l’estrena als Estats Units, tancant així una de les produccions més emblemàtiques del catàleg de Movistar Plus+ i del panorama televisiu recent internacional, amb una història que ha marcat milions d’espectadors.