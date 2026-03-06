AGENDA
5a Jornades de bruixeria d'Andorra
JORNADES
5es JORNADES DE BRUIXERIA D’ANDORRA
Concert i conferència Las tres muertes de Blancanieves: manzanas envenenades, brujería e infanticidio en los Pirineos, amb Ander Berrojalbiz (violí) i Maider López (viola). Hora: 19 h. Casa comuna. Sant Julià de Lòria.
CONFERÈNCIES
‘EL QUE SEMBLA I EL QUE ÉS’
Xerrada que relaciona l’auge de l’esoterisme al segle XIX i les aficions de la nissaga dels Areny-Plandolit. Amb Martín Blanco, artista plàstic, escriptor i ensenyant. Hora: 19 h. Museu Casa d’Areny-Plandolit. Ordino.
EXPOSICIONS
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
El públic podrà viatjar per la mirada fotogràfica d’una època i descobrir visions personals que abracen setanta anys d’història contemporània del Principat. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 13 de març.
‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 presenta una sèrie de retrats que reten homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Exposició de l’artista Naiara Escabias. Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.
‘L’UNIVERS DE LA MAITE’
Selecció d’obres de Maite Bernet, en què podem trobar principalment gravats, a la vegada que altres disciplines com la joieria, la ceràmica i la seva última passió, els esmalts. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 26 de març.
‘IMATGES SENSE FRONTERES’
Les imatges, captades pels socis de l’Associació Fotogràfica Valls del Nord, ens transporten a paisatges i racons del món, mostrant la diversitat i la bellesa. Biblioteca comunal Antoni Morell. La Massana. Fins al 31 de març.
‘VAN GOGH ALIVE ANDORRA’
Endinsa’t en el món de l’artista a través de totes les seves obres, que cobren vida a través d’una tecnologia única. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany.