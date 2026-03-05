HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Cos i ànima pot semblar avui desequilibrats. Una part de tu vol trencar amb la societat i viure una vida més espiritual, però les responsabilitats mundanes i l'aferrament al teu estil de vida actual es podria interposar en el teu camí. Aquestes coses no succeeixen de la nit al dia.
Taure
Saps que tens una imaginació molt fèrtil, i els aspectes d'avui ressalten aquesta qualitat especial. És possible que vulguis canalitzar els teus pensaments cap a un esforç artístic com escriure o pintar. Assegureu-vos d'aprofitar qualsevol oportunitat per teixir una història fascinant per a un nen.
Bessons
Pots tenir loportunitat de fer una mica de diners extra avui, potser treballant hores extres. Això no obstant, això podria interferir amb un esdeveniment social al qual t'has compromès i podria causar decepció entre els teus amics i familiars. També podria donar lloc a un petit problema amb la parella.
Cranc
Tot i que sembla que els propers mesos haurien de ser un bon moment per a la teva carrera professional, per desgràcia, avui pot semblar impossible. Les tasques rutinàries, mundanes i poc gratificants podrien portar-te molt de temps de treball avui. No deixis, però, que la frustració interfereixi amb la teva visió per al futur.
Lleó
El teu cor està anhelant una trobada romàntica aquesta nit, i la teva parella està més que disposada a tenir-te en compte. Tot i això, circumstàncies fora del teu control podrien interferir amb els teus plans i podria ser que no es puguin veure aquesta nit. Això podria portar frustració, insatisfacció i potser fins i tot una mica de fricció entre tots dos.
Verge
El conflicte entre les teves responsabilitats a la llar i les teves obligacions professionals podria plantejar-te avui un problema. El problema no és insuperable, però sí que requereix comunicació honesta i oberta entre totes les parts implicades. No estaràs feliç per haver de fer una elecció i et pots trobar que les dues responsabilitats són difícils d'equilibrar en aquests moments.
Balança
Problemes de comunicació poden sorgir a la feina. Potser un company de feina està de molt mal humor i és poc receptiu a tot allò que diguis. O potser els telèfons o els ordinadors no funcionen. Això pot resultar frustrant i pot interferir amb les relacions entre els membres de l'equip.
Escorpí
Un projecte en què has treballat durant molt de temps podria proporcionar-te diners. No et decepcions massa si no ho tens a les teves mans avui. Hi pot haver un petit retard d'algun tipus, potser degut a problemes amb el servei de correu. És possible que dirigeixis ara els teus pensaments a nous projectes.
Sagitari
Les relacions amb els altres són importants per a tu. Com a resultat, has après a ser cortès i amable. Els compromisos socials podrien donar-te avui l'oportunitat d'utilitzar les teves habilitats amb la gent. No només pots fer alguns nous amics, sinó també contactes valuosos.
Capricornio
Un poderós sentit de la inspiració et pot sortir de dins avui. És possible que vulguis anotar els teus pensaments o dibuixar les imatges que apareixen al teu cap. No obstant això, les obligacions socials, possiblement festes o visites, hi podrien interferir.
Aquari
Les activitats de grup podrien portar-te molt de temps i energia avui, potser massa. Les teves inquietuds professionals són molt presents a la teva ment, i no t'agrada que et distreguin. Tot i això, aquestes activitats, per no parlar de la teva família, són importants per a tu i trobaràs una manera de compaginar-les encara que sigui frustrant.
Peixos
La feina podria ser una veritable molèstia avui. Hauries d'esperar haver de treballar més hores del que és normal. El teu cor no hi és ara mateix. Tens interessos propis que prefereixes dur a terme, a més, podries estar planejant reunir-te amb amics o amb la teva parella després.