TELEVISIÓ
Les sèries del mes (III)
La versió mexicana de ‘The Office’ a Prime Video o la minisèrie sobre el segrest ficcionat del futbolista Quini a Movistar Plus+ completen les novetats del mes.
El 13 de març arriba a la plataforma Prime Video La oficina, la versió mexicana del fenomen mundial The Office. Ambientada en una fàbrica de sabons a la ciutat d’Aguascalientes, la sèrie retrata el dia a dia d’un cap sense experiència que hereta el negoci familiar.
El 18 de març, Apple TV estrena Mujeres imperfectas, protagonitzada per Elisabeth Moss i Kerry Washington. El thriller psicològic basat en la novel·la d’Araminta Hall gira al voltant d’un crim que posa a prova l’amistat entre tres dones.
Disney+ aposta el 25 de març per Daredevil: Born Again, amb el retorn de Charlie Cox en el paper de Daredevil. En aquesta nova temporada inspirada en el còmic de Frank Miller, la tensió arriba al límit mentre Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) domina Nova York com a alcalde i Matt Murdock lluita des de les ombres. El retorn de Jessica Jones (Krysten Ritter) i l’aparició de Jon Bernthal com a Punisher prometen acció i adrenalina. A la mateixa plataforma, el 31 de març es llança Si es martes, es asesinato, una comèdia de misteri espanyola ambientada a Lisboa. Quan un dels viatgers apareix mort, quatre aficionats a les novel·les policíaques decideixen investigar pel seu compte. Álex García i Inma Cuesta protagonitzen aquesta ficció plena de secrets ocults.
Abans, el 26 de març, Movistar Plus+ estrena Por cien millones, minisèrie dirigida per Nacho G. Velilla (Aída, 7 Vidas) inspirada en el segrest real del futbolista Quini l’any 1981. Raúl Arévalo i Vito Sanz encapçalen el repartiment interpretant els mecànics de Saragossa que van decidir segrestar el màxim golejador de la Lliga, Enrique Castro, Quini, davanter de l’FC Barcelona, a canvi de 100 milions de pessetes per la seva llibertat.