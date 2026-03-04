HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
No et sorprenguis si no passes gaire temps a casa avui. Tots els senyals indiquen que és més probable que estiguis fora de casa, de compres, fent visites, o potser assistint a un sopar especial oa un concert. Hi ha una sèrie d'activitats per a la família que no voldràs perdre, així que no deixis que els teus amics et distreguin amb massa compres o esports a la televisió.
Taure
El teu fidel i diligent treball, a més d'un munt de sacrificis pel bé de la teva carrera professional, aviat donarà fruits. És probable que la previsió d'una gran avaluació amb possible avenç us tingui flotant tot el dia, somiant i planejant el futur. Gaudeix d´aquesta ben merescuda pau mental. Dedica algun temps avui a gaudir de la família. Potser podries planejar una celebració prèvia.
Bessons
Vaja! Quin dia més inquietant. Les energies planetàries estan pronosticant conflictes, i molts. Esforça't tot el que puguis per no tenir a veure amb res d'això, i intenta evitar que t'arrosseguin a cap discussió. És possible que avui vulguis mantenir-te a part. Aquesta nit queda't a casa o surt al cinema sense companyia. No et preocupis, tothom se sentirà molt millor demà.
Cranc
Les emocions exaltaran les energies planetàries actuals. Però aquesta no és raó per fugir i amagar-se! La gent serà molt més honesta del que és habitual, fins i tot de forma brutal, i podries il·lustrar-te amb una mica d'informació valuosa com a resultat. No tingueu por que es treguin els problemes a relluir. Amb la teva capacitat de discerniment, seràs capaç de donar sentit al que és la bona informació i al que no ho és.
Lleó
L'energia emocional avui corre el risc de ser excepcionalment gran. Et pots trobar que al migdia ja no en pots més. Tracta de prendre una llarga caminada o un passeig amb bicicleta per tal de calmar-te. Vés-te tot sol i respira profundament a l'aire lliure. Tracta d'evitar involucrar-te en conflictes d'altres persones. Excusa't i confia que puguin resoldre les coses per ells mateixos.
Verge
Avui és un bon dia per a l'entreteniment. Gaudeix de la companyia de familiars i amics, i no et distreguis per pensaments ombrívols sobre la feina o els diners. Simplement relaxa't i deixa que altres se n'encarreguin. Gaudeix de cuidar altres persones i assegura't que la passin molt bé, però tu també has de passar una bona estona, així que no treballis gaire.
Balança
Les energies d'avui agitaran les emocions de tots. És possible que vulguis evitar involucrar-te en qualsevol discussió o conflicte. Si sol·licites algun altre consell, és molt probable que obtinguis un reny. Pot ser millor que avui et mantinguis de banda tant com sigui possible i que passis algun temps tot sol aquesta nit amb un bon llibre. Tot ha de ser molt més tranquil demà.
Escorpí
Sí, pots tenir orgull sobre allò que has aconseguit. Tu sí que coneixes el teu. T'has compromès a aprofundir els teus coneixements i capacitats i això es nota molt. Els teus amics i familiars vindran a demanar consell, i amb raó. No obstant, intenta no mostrar gaire pedanteria. És un parany fàcil on és fàcil caure. Hauràs de seguir a tota velocitat en el viatge educatiu per tal de mantenir aquest avantatge.
Sagitari
Avui és un dia meravellós per envoltar-te d'aquells que més estimes. Organitza una reunió amb la família i els amics, plena d'estimulants converses i de deliciós menjar i beguda. Tot i això, és possible que en algun moment et sentis una mica trist, estranyis algú que hauria d'estar amb tu i especulis sobre el que aquesta persona pot estar fent.
Capricornio
Com a persona a qui li agrada ser sociable i extravertida, dies així proporcionen una sortida meravellosa per a la teva energia. Pots passar molt de temps amb la teva família avui, però també és probable que et vegis amb altres persones. En algun moment, potser us trobeu al centre d'atenció.
Aquari
Aquest és un bon moment per gaudir duna mica de soledat per perseguir alguns objectius més estimats. La teva concentració i imaginació estan operant a un nivell molt alt, i potser no deixis de treballar fins que hagis acabat completament. Si començaràs un projecte, és probable que et vagi bé amb ell i, si t'involucres en negocis i diners, tindràs èxit. No deixis inconvenients temporals al teu camí.
Peixos
Aneu amb compte amb xafardejar massa amb els teus amics i col · legues. És divertit riure's i intercanviar històries, però recorda el fet que la veritat d'una història disminueix i canvia cada cop que es repeteix. Si xafardeges massa, els teus amics poden començar a preguntar-se sobre el que dius sobre ells quan no són presents.