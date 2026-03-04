TELEVISIÓ
Les sèries del mes (II)
‘Vladimir’, amb Rachel Weisz, el comiat d’‘Outlander’ o el retorn de ‘One Piece’, entre les estrenes més destacades del març a les plataformes d’estríming.
Demà arriba a Netflix Vladimir, una minisèrie protagonitzada per Rachel Weisz que explora els límits de l’obsessió. L’actriu interpreta una professora d’anglès la vida professional i matrimonial de la qual s’ensorra quan s’enamora d’un nou i atractiu company, interpretat per Leo Woodall. Es tracta d’un thriller psicològic sobre el desig i el caos.
El 7 de març, Movistar Plus+ estrena el desenllaç d’Outlander, un fenomen mundial que culmina després de dotze anys, vuit temporades i 101 episodis. La història d’amor entre Claire (Caitriona Balfe) i Jamie Fraser (Sam Heughan) es tanca amb deu capítols que posen el punt final a aquesta saga èpica, marcada pels viatges en el temps i una relació que traspassa totes les fronteres.
El 10 de març serà el torn la segona temporada de One Piece a Netflix, adaptació de l’exitós manga d’Eiichiro Oda. Iñaki Godoy torna a encarnar el protagonista, Monkey D. Luffy, en la recerca del tresor llegendari. La nova entrega promet més acció i nous enemics en l’adaptació del còmic japonès més venut de tots els temps, amb més de 100 volums i 500 milions d’exemplars distribuïts arreu del món. Fantasia en estat pur.
L’11 de març, Prime Video presenta Scarpetta, amb el retorn de Nicole Kidman a la petita pantalla. L’actriu dona vida a la metge forense Kay Scarpetta en aquesta adaptació de les novel·les de Patricia Cornwell. Jamie Lee Curtis i Bobby Cannavale completen el repartiment.
També a Prime Video, el dia 13 s’estrena Day One, un thriller tecnològic espanyol protagonitzat per Álex González i Asier Etxeandia, ambientat a Barcelona durant el Mobile World Congress. La ficció planteja una cursa contra rellotge amb el món en perill de fons i una reflexió sobre les conseqüències de la tecnologia.