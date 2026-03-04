AGENDA
L'univers de la Maite
CONFERÈNCIES
‘LA BRESSOLA: CINQUANTA ANYS D’IMMERSIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA’
50 anys d’immersió de català a la Catalunya del Nord. Hora: 19 h. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.
TEATRE I DANSA
‘A CADA PAS’
68a Temporada de Teatre d’Andorra la Vella. A cada pas és un viatge poètic i absurd a través del redescobriment del món. Hora: 20.30 h. Teatre Comunal. Andorra la Vella.
EXPOSICIONS
‘PIONERS 1884-1954. L’ANDORRA DELS PRIMERS FOTÒGRAFS’
El públic podrà viatjar per la mirada fotogràfica d’una època i descobrir visions personals que abracen setanta anys d’història contemporània del Principat. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins al 13 de març.
‘FIGURES DE L’EMANCIPACIÓ’
L’artista urbà francès C215 presenta una sèrie de retrats que ret homenatge a figures clau en la lluita per l’emancipació i la llibertat a França. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 13 de març.
‘RESPIRS DE CANILLO’
Exposició de l’artista Naiara Escabias. Cal Federico. Canillo. Fins al 31 de març.
‘IMATGES SENSE FRONTERES’
Les imatges, captades pels socis de l’Associació fotogràfica Valls del Nord, ens transporten a paisatges i racons d’arreu del món, mostrant la diversitat, la bellesa i l’esperit explorador que uneix tots els autors. Biblioteca comunal Antoni Morell. La Massana. Fins al 31 de març.
‘L’UNIVERS DE LA MAITE’
Selecció d’obres de Maite Bernet on podem trobar principalment gravats, a la vegada que altres disciplines com la joieria, la ceràmica i la seva última passió, els esmalts. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins el 26 de març.
‘VAN GOGH ALIVE ANDORRA’
Endinsa’t en el món de l’artista a través de totes les seves obres, que cobren vida a través d’una tecnologia única. A més, gaudeix de Finding Vincent, que arriba per primera vegada a Europa. Sala Prat del Roure. Escaldes-Engordany.
JORNADES
PRIMERES JORNDES D’HISTÒRIA DE CANILLO
Història de la policia d’Andorra, amb especial atenció a Canillo. Amb Josep Giribet. Hora: 18 h. Cal Federico. Canillo.