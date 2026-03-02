HORÒSCOP DEL DIA
Prediccions del zodíac
Aries
Per què segueixes barallant en una batalla que saps que no pots guanyar? Per què segueixes tractant d'enganyar-te a tu i als altres pensant que tens totes les respostes quan només ets conscient de la punta de l'iceberg? La massa de coneixement es troba molt per sota de la superfície. En lloc de lluitar, rendeix-te. En aquest punt, altres estaran molt més disposats a saciar la teva set de debò. La clau per a tu és escoltar.
Taure
Hi ha una inquietud que crema dins teu i que s'activa perquè sents que no estàs complint amb el destí de la teva vida. Podries tenir la sobtada il·luminació que tens un propòsit molt més gran en aquesta vida. Explora aquesta idea i mira com pots avançar cap a aquest desig que ve de molt endins. Aquest és el moment perfecte per posar en acció grans plans a llarg termini.
Bessons
Mostra una mica de gratitud a les persones que t'envolten avui. La base de la teva personalitat és molt forta en aquest moment i sents molta confiança. Barreja aquest sentiment amb la sensibilitat orientada al servei del dia que ens demana fer coses pels altres. Tingues en compte que un gest tan simple com un somriure i paraules d'agraïment pot ser curatiu per a una altra persona; i per a tu.
Cranc
Pensa avui com un temps de restauració per a tu en què pots arribar a un punt de més facilitat i comoditat. Confia en tu i en la gent que t'envolta. Obre els ulls a la realitat de la situació en qüestió. Si actualment estàs passant a través d'alguns canvis importants a la vida, tingues fe que passi el que passi et beneficiaran.
Lleó
Podeu trobar-vos gravitant cap a coses sòlides i fonamentades amb l'esperança que us proporcionin l'estabilitat que us falta. Una paraula clau per a tu avui és paciència. Aprèn a esperar sense arribar a inquietar-te o posar-te de mal humor. El que descobriràs després d'un temps és que l'estabilitat que busques és, en realitat, al teu interior, i ha estat així des del principi.
Verge
Tracta d'arribar a un lloc de serenitat on t'alliberis del desig i la gelosia. És important que et prenguis temps per reconèixer el creixement increïble que pot sorgir d'aquesta situació de calma i satisfacció pura. Allibera't de l'excés d'equipatge al que t'aferres a com si fos algun tipus de suport o mitjà per a la comoditat. Com menys portis, més t'alliberaràs.
Balança
La paraula clau per avui és límit, així que pensa per un moment en què això significa per a tu. És hora de tenir una conversa seriosa amb tu. Estableix límits i tingues honestedat en traçar la línia. La teva salut, estat d'ànim i relacions amb els altres depenen que hagis pres la iniciativa per saber quan cal dir que no pas en certes situacions.
Escorpí
Assegureu-vos que esteu vivint conscientment en aquest moment. Podria ser que estiguis passant per un període de negació i simplement et negues a veure la veritat de la situació. Obre els teus ulls al món al teu voltant perquè puguis convidar a la joia i la compassió. No et conformis amb les interaccions superficials que realment no et satisfan emocionalment ni intel·lectualment.
Sagitari
D'alguna manera avui podria semblar l'hora de la veritat per a tu. Pots mirar-te al mirall i veure coses amb què realment no estàs molt feliç. Potser alberges un sentiment de vergonya sobre la base de fets del passat que encara romanen a la teva ment. No deixis que aquesta ombra d'inseguretat es quedi a la teva vida. Identifica l'arrel del problema i supera aquests sentiments.
Capricornio
Deixa que el dia d'avui serveixi com a recordatori de la importància de l'amor. No et limitis a pensar-hi com una mercaderia per la qual lluites i conquestes amb trucs i tàctiques estratègiques per a cites. Adonar-te que l'amor és evident en la manera com veus el món, és una llavor dins teu. Com més amor veus en les persones que t'envolten, fins i tot al cor d'un estrany, més et beneirà la llum radiant.
Aquari
Potser sentis un fort sentiment de culpa ara per alguna cosa que vas fer en un esforç per alimentar el teu ego. Sigues conscient de com les teves accions han afectat els altres i demana perdó. La culpa és una emoció bàsicament inútil de la qual t'has de desfer tan aviat com et sigui possible. No deixeu que aquest sentiment us impedeixi obrir el vostre cor per restaurar-lo al vostre estat original d'innocència.
Peixos
La veritable saviesa és una qualitat important a què pots aspirar avui. Sigues conscient que la saviesa que busques ha de provenir d'un punt de calma i fortalesa per contraposició a una demostració frenètica, sorollosa i extravagant a la recerca d'atenció. Se't reconeixerà en conseqüència. Tingues en compte que com més coneixement facis arribar als altres, més creixerà perquè tots se'n beneficiïn i el comparteixin.